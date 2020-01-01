Токеномика pSTAKE Finance (PSTAKE) Откройте для себя ключевую информацию о pSTAKE Finance (PSTAKE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о pSTAKE Finance (PSTAKE) pSTAKE - это протокол ликвидного стейкинга, позволяющий разблокировать ликвидность стейковых активов. Теперь участники торгов токенами PoS могут делать ставки на свои активы, сохраняя при этом их ликвидность. Стойкая с помощью pSTAKE, пользователи получают вознаграждение за стейкинг, а также 1:1 привязанные к стейкингу представительские токены (stkTOKENs), которые могут быть использованы в DeFi для получения дополнительной доходности (доходность поверх вознаграждения за стейкинг). Официальный сайт: https://pstake.finance Whitepaper: https://docs.pstake.finance Обозреватель блоков: https://www.mintscan.io/persistence Купить PSTAKE сейчас!

Токеномика и анализ цен pSTAKE Finance (PSTAKE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене pSTAKE Finance (PSTAKE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,57M $ 15,57M $ 15,57M Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 439,65M $ 439,65M $ 439,65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,71M $ 17,71M $ 17,71M Исторический максимум: $ 2,0004 $ 2,0004 $ 2,0004 Исторический минимум: $ 0,00862981543543736 $ 0,00862981543543736 $ 0,00862981543543736 Текущая цена: $ 0,035422 $ 0,035422 $ 0,035422 Узнайте больше о цене pSTAKE Finance (PSTAKE)

Токеномика pSTAKE Finance (PSTAKE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики pSTAKE Finance (PSTAKE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PSTAKE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PSTAKE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PSTAKE, изучите текущую цену PSTAKE!

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