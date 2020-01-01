Токеномика pSTAKE Finance (PSTAKE)

Токеномика pSTAKE Finance (PSTAKE)

Откройте для себя ключевую информацию о pSTAKE Finance (PSTAKE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о pSTAKE Finance (PSTAKE)

pSTAKE - это протокол ликвидного стейкинга, позволяющий разблокировать ликвидность стейковых активов. Теперь участники торгов токенами PoS могут делать ставки на свои активы, сохраняя при этом их ликвидность. Стойкая с помощью pSTAKE, пользователи получают вознаграждение за стейкинг, а также 1:1 привязанные к стейкингу представительские токены (stkTOKENs), которые могут быть использованы в DeFi для получения дополнительной доходности (доходность поверх вознаграждения за стейкинг).

Официальный сайт:
https://pstake.finance
Whitepaper:
https://docs.pstake.finance
Обозреватель блоков:
https://www.mintscan.io/persistence

Токеномика и анализ цен pSTAKE Finance (PSTAKE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене pSTAKE Finance (PSTAKE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 15,57M
$ 15,57M$ 15,57M
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 439,65M
$ 439,65M$ 439,65M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 17,71M
$ 17,71M$ 17,71M
Исторический максимум:
$ 2,0004
$ 2,0004$ 2,0004
Исторический минимум:
$ 0,00862981543543736
$ 0,00862981543543736$ 0,00862981543543736
Текущая цена:
$ 0,035422
$ 0,035422$ 0,035422

Токеномика pSTAKE Finance (PSTAKE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики pSTAKE Finance (PSTAKE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PSTAKE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PSTAKE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PSTAKE, изучите текущую цену PSTAKE!

Как купить PSTAKE

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История цены pSTAKE Finance (PSTAKE)

Анализ истории цены PSTAKE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены PSTAKE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.