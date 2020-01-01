Токеномика pSTAKE Finance (PSTAKE)
Информация о pSTAKE Finance (PSTAKE)
pSTAKE - это протокол ликвидного стейкинга, позволяющий разблокировать ликвидность стейковых активов. Теперь участники торгов токенами PoS могут делать ставки на свои активы, сохраняя при этом их ликвидность. Стойкая с помощью pSTAKE, пользователи получают вознаграждение за стейкинг, а также 1:1 привязанные к стейкингу представительские токены (stkTOKENs), которые могут быть использованы в DeFi для получения дополнительной доходности (доходность поверх вознаграждения за стейкинг).
Токеномика и анализ цен pSTAKE Finance (PSTAKE)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене pSTAKE Finance (PSTAKE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика pSTAKE Finance (PSTAKE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики pSTAKE Finance (PSTAKE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов PSTAKE, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов PSTAKE.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PSTAKE, изучите текущую цену PSTAKE!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 PSTAKE = 0,035422 USD