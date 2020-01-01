Токеномика Parex (PRX) Откройте для себя ключевую информацию о Parex (PRX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Parex (PRX) Parex Network – это блокчейн-сеть 1 уровня, предназначенная для предоставления удобных децентрализованных финансовых (DeFi) решений. Благодаря совместимости с виртуальной машиной Ethereum (EVM) Parex предоставляет разработчикам привычную среду для работы, создавая надежную основу для Web3-приложений. Поддерживаемый собственным токеном PRX, Parex обеспечивает работу важнейших функций сети, от транзакций до управления. Официальный сайт: https://parex.network/ Whitepaper: https://docs.parex.network/ Обозреватель блоков: https://scan.parex.network/ Купить PRX сейчас!

Токеномика и анализ цен Parex (PRX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Parex (PRX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 431,66K $ 431,66K $ 431,66K Общее предложение: $ 77,00M $ 77,00M $ 77,00M Оборотное предложение: $ 13,66M $ 13,66M $ 13,66M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,43M $ 2,43M $ 2,43M Исторический максимум: $ 4,2 $ 4,2 $ 4,2 Исторический минимум: $ 0,01836796912248177 $ 0,01836796912248177 $ 0,01836796912248177 Текущая цена: $ 0,0316 $ 0,0316 $ 0,0316 Узнайте больше о цене Parex (PRX)

Токеномика Parex (PRX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Parex (PRX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PRX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PRX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRX, изучите текущую цену PRX!

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