PRTG Курс (PRTGOLD)
Сегодня цена PRTG составляет -- и не изменилась за последние 24 часа.
Текущая цена PRTG (PRTGOLD) сегодня составляет -- с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PRTGOLD на RUB составляет -- за PRTGOLD.
На данный момент PRTG занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- PRTGOLD. В течение последних 24 часов, PRTGOLD торговался в диапазоне от -- (минимум) до -- (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе PRTGOLD изменился на -- за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.
Текущая рыночная капитализация PRTG составляет --, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PRTGOLD составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.
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