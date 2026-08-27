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Текущая цена PRTG сегодня составляет -- RUB. Рыночная капитализация PRTGOLD составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен PRTGOLD в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена PRTG сегодня составляет -- RUB. Рыночная капитализация PRTGOLD составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен PRTGOLD в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
Страница обновлена: 2026-08-27 18:00:58 (UTC+8)

Рыночная статистика PRTG

Сегодня цена PRTG составляет -- и не изменилась за последние 24 часа.

Текущая цена-- RUB
Диапазон за 24 часа-- - -- RUB
Рыночная капитализация-- RUB (место #-)
Объем торгов за 24 часа--
Оборотное предложение--
Полностью разводненная стоимость-- RUB
Исторический максимум-- RUB
Данные обновлены2026-08-27 18:00:58

Сегодняшняя цена PRTG

Текущая цена PRTG (PRTGOLD) сегодня составляет -- с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PRTGOLD на RUB составляет -- за PRTGOLD.

На данный момент PRTG занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- PRTGOLD. В течение последних 24 часов, PRTGOLD торговался в диапазоне от -- (минимум) до -- (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе PRTGOLD изменился на -- за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация PRTG (PRTGOLD)

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Текущая рыночная капитализация PRTG составляет --, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PRTGOLD составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.

История цен PRTG в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
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Макс 24Ч

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Все, что вам нужно знать о PRTG (PRTGOLD)

Страница обновлена: 2026-08-27 18:00:58 (UTC+8)

Узнайте больше о PRTG

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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