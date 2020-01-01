Токеномика Pop Social (PPT)

Токеномика Pop Social (PPT)

Откройте для себя ключевую информацию о Pop Social (PPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Pop Social (PPT)

Pop - это идеальный социальный портал в Web3. Децентрализованное приложение, позволяющее создателям и потребителям контента получать прибыль в обмен на ценность, которую они привносят в платформу. Собственный оригинальный контент позволяет использовать экономику создателей и добиваться социального признания.

Официальный сайт:
https://www.popsocial.io/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/2d6dkhpfy98wqqf9/d/fca78e3kk8viyrpd
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xDf061250302E5cCae091B18CA2B45914D785F214

Токеномика и анализ цен Pop Social (PPT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pop Social (PPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 200,00M
$ 200,00M$ 200,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 79,90M
$ 79,90M$ 79,90M
Исторический максимум:
$ 0,5701
$ 0,5701$ 0,5701
Исторический минимум:
$ 0,02708770197649087
$ 0,02708770197649087$ 0,02708770197649087
Текущая цена:
$ 0,3995
$ 0,3995$ 0,3995

Токеномика Pop Social (PPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Pop Social (PPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PPT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PPT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PPT, изучите текущую цену PPT!

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История цены Pop Social (PPT)

Анализ истории цены PPT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.