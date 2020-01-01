Токеномика Pop Social (PPT) Откройте для себя ключевую информацию о Pop Social (PPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pop Social (PPT) Pop - это идеальный социальный портал в Web3. Децентрализованное приложение, позволяющее создателям и потребителям контента получать прибыль в обмен на ценность, которую они привносят в платформу. Собственный оригинальный контент позволяет использовать экономику создателей и добиваться социального признания. Официальный сайт: https://www.popsocial.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/2d6dkhpfy98wqqf9/d/fca78e3kk8viyrpd Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xDf061250302E5cCae091B18CA2B45914D785F214 Купить PPT сейчас!

Токеномика и анализ цен Pop Social (PPT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pop Social (PPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 79,90M $ 79,90M $ 79,90M Исторический максимум: $ 0,5701 $ 0,5701 $ 0,5701 Исторический минимум: $ 0,02708770197649087 $ 0,02708770197649087 $ 0,02708770197649087 Текущая цена: $ 0,3995 $ 0,3995 $ 0,3995 Узнайте больше о цене Pop Social (PPT)

Токеномика Pop Social (PPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pop Social (PPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PPT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PPT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PPT, изучите текущую цену PPT!

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