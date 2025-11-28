Что такое POLYX

Токеномика POLYX (POLYX) Откройте для себя ключевую информацию о POLYX (POLYX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен POLYX (POLYX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене POLYX (POLYX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,20B $ 1,20B $ 1,20B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 82,06M $ 82,06M $ 82,06M Исторический максимум: $ 0,1493 $ 0,1493 $ 0,1493 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0685 $ 0,0685 $ 0,0685 Узнайте больше о цене POLYX (POLYX) Купить POLYX сейчас!

Информация о POLYX (POLYX) Polymesh – это публичная блокчейн-сеть с разрешенным доступом, специально созданная для регулируемых активов и рынков капитала. Она оптимизирует устаревшие процессы и открывает доступ к новым финансовым инструментам, решая проблемы, связанные с управлением, идентификацией, соблюдением нормативных требований, конфиденциальностью и расчетами. Polymesh – это публичная блокчейн-сеть с разрешенным доступом, специально созданная для регулируемых активов и рынков капитала. Она оптимизирует устаревшие процессы и открывает доступ к новым финансовым инструментам, решая проблемы, связанные с управлением, идентификацией, соблюдением нормативных требований, конфиденциальностью и расчетами. Официальный сайт: https://polymesh.network Whitepaper: https://polymesh.network/whitepaper Обозреватель блоков: https://polymesh.subscan.io

Токеномика POLYX (POLYX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики POLYX (POLYX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POLYX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POLYX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POLYX, изучите текущую цену POLYX!

Как купить POLYX Заинтересованы в добавлении POLYX (POLYX) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки POLYX, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить POLYX на MEXC прямо сейчас! История цены POLYX (POLYX) Анализ истории цены POLYX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены POLYX прямо сейчас! Прогноз цены POLYX Хотите узнать, куда может двигаться POLYX? Наша страница прогноза цены POLYX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена POLYX прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!