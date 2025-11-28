Токеномика Palantir (PLTRON)

Откройте для себя ключевую информацию о Palantir (PLTRON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:44:59 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Palantir (PLTRON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Palantir (PLTRON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 582,74K
$ 582,74K$ 582,74K
Общее предложение:
$ 3,48K
$ 3,48K$ 3,48K
Оборотное предложение:
$ 3,48K
$ 3,48K$ 3,48K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 582,74K
$ 582,74K$ 582,74K
Исторический максимум:
$ 213,2
$ 213,2$ 213,2
Исторический минимум:
$ 147,70518558370705
$ 147,70518558370705$ 147,70518558370705
Текущая цена:
$ 167,61
$ 167,61$ 167,61

Информация о Palantir (PLTRON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

Официальный сайт:
https://app.ondo.finance/assets/pltron
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x0c666485b02F7A87d21AdD7AEb9F5e64975AA490

Токеномика Palantir (PLTRON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Palantir (PLTRON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PLTRON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PLTRON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLTRON, изучите текущую цену PLTRON!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

