Токеномика Poollotto.finance (PLT) Откройте для себя ключевую информацию о Poollotto.finance (PLT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Poollotto.finance (PLT) Poollotto is working on creating a unique line of Decentralized Blockchain-Based Lotteries games. Its vision is to produce a revolutionary decentralized global social lottery platform on the blockchain with safety and transparency, Delay-free, and without any 3rd party involvement. Официальный сайт: https://www.poollotto.finance/ Whitepaper: https://www.poollotto.finance/white-paper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x631C2f0EdABaC799f07550aEE4fF0Bf7fd35212B#balances Купить PLT сейчас!

Токеномика и анализ цен Poollotto.finance (PLT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Poollotto.finance (PLT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 23,13 $ 23,13 $ 23,13 Исторический минимум: $ 0,43042255471789787 $ 0,43042255471789787 $ 0,43042255471789787 Текущая цена: $ 1,75 $ 1,75 $ 1,75 Узнайте больше о цене Poollotto.finance (PLT)

Токеномика Poollotto.finance (PLT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Poollotto.finance (PLT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PLT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PLT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLT, изучите текущую цену PLT!

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