Токеномика Polker (PKR) Откройте для себя ключевую информацию о Polker (PKR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Polker (PKR) Using the Multi Crypto Marketplace, PKR can deliver a secure environment for utility tokens to develop real-world use-cases in a stable environment, and in doing so increase the tokens value – something which is often extremely volatile in the early stages. The benefit to the general community and investors is that users of the platform provided by PKR are not required to invest directly in what may be considered high-risk proprietary tokens. Официальный сайт: https://www.pkr.io Whitepaper: https://pkr.io/whitepaper/ Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x140a4e80dD8184536acc45F1C452D7540472e6E1 Купить PKR сейчас!

Токеномика и анализ цен Polker (PKR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Polker (PKR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 251,81K $ 251,81K $ 251,81K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 193,64M $ 193,64M $ 193,64M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,30M $ 1,30M $ 1,30M Исторический максимум: $ 0,2121 $ 0,2121 $ 0,2121 Исторический минимум: $ 0,000130960361648144 $ 0,000130960361648144 $ 0,000130960361648144 Текущая цена: $ 0,0013004 $ 0,0013004 $ 0,0013004 Узнайте больше о цене Polker (PKR)

Токеномика Polker (PKR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Polker (PKR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PKR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PKR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PKR, изучите текущую цену PKR!

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