Токеномика Phoenix Global (PHB)

Токеномика Phoenix Global (PHB)

Откройте для себя ключевую информацию о Phoenix Global (PHB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Phoenix Global (PHB)

Phoenix Global создан для предприятий с учетом интересов потребителей. Быстрая разработка и развертывание децентрализованных потребительских приложений, созданных для масштабирования и вписывающихся в существующий клиентский опыт.

Официальный сайт:
https://www.phoenix.global/
Whitepaper:
https://static.phoenix.global/Phoenix_Global_Whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/address/0x0409633A72D846fc5BBe2f98D88564D35987904D

Токеномика и анализ цен Phoenix Global (PHB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Phoenix Global (PHB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 23,81M
$ 23,81M$ 23,81M
Общее предложение:
$ 64,00M
$ 64,00M$ 64,00M
Оборотное предложение:
$ 56,89M
$ 56,89M$ 56,89M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 26,78M
$ 26,78M$ 26,78M
Исторический максимум:
$ 4,1358
$ 4,1358$ 4,1358
Исторический минимум:
$ 0,06654096148398123
$ 0,06654096148398123$ 0,06654096148398123
Текущая цена:
$ 0,4185
$ 0,4185$ 0,4185

Токеномика Phoenix Global (PHB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Phoenix Global (PHB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PHB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PHB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PHB, изучите текущую цену PHB!

Как купить PHB

Заинтересованы в добавлении Phoenix Global (PHB) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PHB, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Phoenix Global (PHB)

Анализ истории цены PHB помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены PHB

Хотите узнать, куда может двигаться PHB? Наша страница прогноза цены PHB объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.