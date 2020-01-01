Токеномика Phoenix Global (PHB) Откройте для себя ключевую информацию о Phoenix Global (PHB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Phoenix Global (PHB) Phoenix Global создан для предприятий с учетом интересов потребителей. Быстрая разработка и развертывание децентрализованных потребительских приложений, созданных для масштабирования и вписывающихся в существующий клиентский опыт. Официальный сайт: https://www.phoenix.global/ Whitepaper: https://static.phoenix.global/Phoenix_Global_Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/address/0x0409633A72D846fc5BBe2f98D88564D35987904D Купить PHB сейчас!

Токеномика и анализ цен Phoenix Global (PHB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Phoenix Global (PHB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,81M $ 23,81M $ 23,81M Общее предложение: $ 64,00M $ 64,00M $ 64,00M Оборотное предложение: $ 56,89M $ 56,89M $ 56,89M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 26,78M $ 26,78M $ 26,78M Исторический максимум: $ 4,1358 $ 4,1358 $ 4,1358 Исторический минимум: $ 0,06654096148398123 $ 0,06654096148398123 $ 0,06654096148398123 Текущая цена: $ 0,4185 $ 0,4185 $ 0,4185 Узнайте больше о цене Phoenix Global (PHB)

Токеномика Phoenix Global (PHB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Phoenix Global (PHB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PHB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PHB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PHB, изучите текущую цену PHB!

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