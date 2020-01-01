Токеномика PENDULUM (PENDULUM) Откройте для себя ключевую информацию о PENDULUM (PENDULUM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PENDULUM (PENDULUM) Pendulum — это блокчейн, цель которого — преодолеть разрыв между традиционными финансами и экосистемой DeFi. Сеть использует оптимизированную для форекс сеть смарт-контрактов DeFi, которая обеспечивает плавную интеграцию традиционных финансовых услуг с приложениями DeFi. Официальный сайт: https://pendulumchain.org/ Whitepaper: https://pendulum.gitbook.io/pendulum-docs/learn/litepaper Обозреватель блоков: https://polkaholic.io/ Купить PENDULUM сейчас!

Токеномика и анализ цен PENDULUM (PENDULUM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PENDULUM (PENDULUM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,34M $ 2,34M $ 2,34M Исторический максимум: $ 0,798 $ 0,798 $ 0,798 Исторический минимум: $ 0,007132425998488771 $ 0,007132425998488771 $ 0,007132425998488771 Текущая цена: $ 0,01171 $ 0,01171 $ 0,01171 Узнайте больше о цене PENDULUM (PENDULUM)

Токеномика PENDULUM (PENDULUM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PENDULUM (PENDULUM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PENDULUM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PENDULUM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PENDULUM, изучите текущую цену PENDULUM!

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