Токеномика PENDULUM (PENDULUM)

Токеномика PENDULUM (PENDULUM)

Откройте для себя ключевую информацию о PENDULUM (PENDULUM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PENDULUM (PENDULUM)

Pendulum — это блокчейн, цель которого — преодолеть разрыв между традиционными финансами и экосистемой DeFi. Сеть использует оптимизированную для форекс сеть смарт-контрактов DeFi, которая обеспечивает плавную интеграцию традиционных финансовых услуг с приложениями DeFi.

Официальный сайт:
https://pendulumchain.org/
Whitepaper:
https://pendulum.gitbook.io/pendulum-docs/learn/litepaper
Обозреватель блоков:
https://polkaholic.io/

Токеномика и анализ цен PENDULUM (PENDULUM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PENDULUM (PENDULUM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 200,00M
$ 200,00M$ 200,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,34M
$ 2,34M$ 2,34M
Исторический максимум:
$ 0,798
$ 0,798$ 0,798
Исторический минимум:
$ 0,007132425998488771
$ 0,007132425998488771$ 0,007132425998488771
Текущая цена:
$ 0,01171
$ 0,01171$ 0,01171

Токеномика PENDULUM (PENDULUM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PENDULUM (PENDULUM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PENDULUM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PENDULUM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PENDULUM, изучите текущую цену PENDULUM!

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История цены PENDULUM (PENDULUM)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.