Токеномика Pandu Pandas (PANDU) Откройте для себя ключевую информацию о Pandu Pandas (PANDU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Pandu Pandas (PANDU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pandu Pandas (PANDU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,27M Общее предложение: $ 100,00B Оборотное предложение: $ 96,37B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,39M Исторический максимум: $ 0,000275 Исторический минимум: $ 0,00000048806902605 Текущая цена: $ 0,00003393

Информация о Pandu Pandas (PANDU) Я из леса – пришел распространять любовь по блокчейну Solana. Хочешь быть моим другом? Официальный сайт: https://pandupandas.com Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/4NGbC4RRrUjS78ooSN53Up7gSg4dGrj6F6dxpMWHbonk

Токеномика Pandu Pandas (PANDU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pandu Pandas (PANDU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PANDU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PANDU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PANDU, изучите текущую цену PANDU!

Как купить PANDU Заинтересованы в добавлении Pandu Pandas (PANDU) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PANDU, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. История цены Pandu Pandas (PANDU) Анализ истории цены PANDU помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены PANDU Хотите узнать, куда может двигаться PANDU? Наша страница прогноза цены PANDU объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

