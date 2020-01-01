Токеномика OSMI (OSMI) Откройте для себя ключевую информацию о OSMI (OSMI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OSMI (OSMI) OSMI – это беспристрастный, устойчивый к цензуре ИИ-ассистент, работающий на децентрализованном ИИ-движке – сети глобально распределенных узлов с GPU и памятью, известных как узлы OSMI. Официальный сайт: www.osmi.ai Whitepaper: https://docs.osmi.ai/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x5485a469fAEa1492191Cfce7528AB6E58135aA4d Купить OSMI сейчас!

Токеномика и анализ цен OSMI (OSMI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OSMI (OSMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,292 $ 0,292 $ 0,292 Исторический минимум: $ 0,000406295660391601 $ 0,000406295660391601 $ 0,000406295660391601 Текущая цена: $ 0,00487 $ 0,00487 $ 0,00487 Узнайте больше о цене OSMI (OSMI)

Токеномика OSMI (OSMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OSMI (OSMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OSMI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OSMI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OSMI, изучите текущую цену OSMI!

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