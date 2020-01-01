Токеномика Okratech Token (ORT) Откройте для себя ключевую информацию о Okratech Token (ORT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Okratech Token (ORT) OrtJob — это новая блокчейн-платформа, основанная на DeFi и самоуправляемом DAO, созданная для реализации этих двух мечтаний, поскольку она предоставляет внештатные рабочие места на основе безопасной децентрализованной технологии. У фрилансеров будет широкий выбор вариантов работы, а также способов оплаты. Это обеспечивает пользователям прозрачность, поскольку они могут просматривать подробные обзоры и описания работодателя и фрилансера. Самым большим преимуществом этой платформы должно быть то, что НИКАКИХ КОМИССИЙ, а это означает, что пользователи не будут экономить на своих тяжело заработанных деньгах. Официальный сайт: https://ortcoin.org/ Whitepaper: https://ortcoin.org/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x9e711221b34a2d4b8f552bd5f4a6c4e7934920f7 Купить ORT сейчас!

Токеномика и анализ цен Okratech Token (ORT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Okratech Token (ORT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,31M $ 3,31M $ 3,31M Общее предложение: $ 900,00M $ 900,00M $ 900,00M Оборотное предложение: $ 816,72M $ 816,72M $ 816,72M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,65M $ 3,65M $ 3,65M Исторический максимум: $ 0,05899 $ 0,05899 $ 0,05899 Исторический минимум: $ 0,001356615264875941 $ 0,001356615264875941 $ 0,001356615264875941 Текущая цена: $ 0,004051 $ 0,004051 $ 0,004051 Узнайте больше о цене Okratech Token (ORT)

Токеномика Okratech Token (ORT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Okratech Token (ORT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ORT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ORT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ORT, изучите текущую цену ORT!

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