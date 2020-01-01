Токеномика Okratech Token (ORT)

Токеномика Okratech Token (ORT)

Откройте для себя ключевую информацию о Okratech Token (ORT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Okratech Token (ORT)

OrtJob — это новая блокчейн-платформа, основанная на DeFi и самоуправляемом DAO, созданная для реализации этих двух мечтаний, поскольку она предоставляет внештатные рабочие места на основе безопасной децентрализованной технологии. У фрилансеров будет широкий выбор вариантов работы, а также способов оплаты. Это обеспечивает пользователям прозрачность, поскольку они могут просматривать подробные обзоры и описания работодателя и фрилансера. Самым большим преимуществом этой платформы должно быть то, что НИКАКИХ КОМИССИЙ, а это означает, что пользователи не будут экономить на своих тяжело заработанных деньгах.

Официальный сайт:
https://ortcoin.org/
Whitepaper:
https://ortcoin.org/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x9e711221b34a2d4b8f552bd5f4a6c4e7934920f7

Токеномика и анализ цен Okratech Token (ORT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Okratech Token (ORT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,31M
$ 3,31M$ 3,31M
Общее предложение:
$ 900,00M
$ 900,00M$ 900,00M
Оборотное предложение:
$ 816,72M
$ 816,72M$ 816,72M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,65M
$ 3,65M$ 3,65M
Исторический максимум:
$ 0,05899
$ 0,05899$ 0,05899
Исторический минимум:
$ 0,001356615264875941
$ 0,001356615264875941$ 0,001356615264875941
Текущая цена:
$ 0,004051
$ 0,004051$ 0,004051

Токеномика Okratech Token (ORT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Okratech Token (ORT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ORT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ORT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ORT, изучите текущую цену ORT!

Как купить ORT

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История цены Okratech Token (ORT)

Анализ истории цены ORT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ORT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.