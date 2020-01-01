Токеномика Orange (ORNJ) Откройте для себя ключевую информацию о Orange (ORNJ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Orange (ORNJ) Orange - это экосистема децентрализованных финансов (DeFi), состоящая из продуктов и услуг, которые помогают потребителям и предприятиям работать с сетью Bitcoin и другими протоколами блокчейн. Официальный сайт: https://www.orangecrypto.com/ Whitepaper: https://docs.orangecrypto.com Обозреватель блоков: https://unisat.io/inscription/373ffb1afec9af0e3eac751ba68cd1987996f4c68435f7db7b67def90ec19505i0 Купить ORNJ сейчас!

Токеномика и анализ цен Orange (ORNJ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Orange (ORNJ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,03M $ 1,03M $ 1,03M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 91,90M $ 91,90M $ 91,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,12M $ 1,12M $ 1,12M Исторический максимум: $ 0,81 $ 0,81 $ 0,81 Исторический минимум: $ 0,010760475697999797 $ 0,010760475697999797 $ 0,010760475697999797 Текущая цена: $ 0,01118 $ 0,01118 $ 0,01118 Узнайте больше о цене Orange (ORNJ)

Токеномика Orange (ORNJ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Orange (ORNJ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ORNJ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ORNJ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ORNJ, изучите текущую цену ORNJ!

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