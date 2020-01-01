Токеномика Orange (ORNJ)

Токеномика Orange (ORNJ)

Откройте для себя ключевую информацию о Orange (ORNJ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Orange (ORNJ)

Orange - это экосистема децентрализованных финансов (DeFi), состоящая из продуктов и услуг, которые помогают потребителям и предприятиям работать с сетью Bitcoin и другими протоколами блокчейн.

Официальный сайт:
https://www.orangecrypto.com/
Whitepaper:
https://docs.orangecrypto.com
Обозреватель блоков:
https://unisat.io/inscription/373ffb1afec9af0e3eac751ba68cd1987996f4c68435f7db7b67def90ec19505i0

Токеномика и анализ цен Orange (ORNJ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Orange (ORNJ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,03M
$ 1,03M$ 1,03M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 91,90M
$ 91,90M$ 91,90M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,12M
$ 1,12M$ 1,12M
Исторический максимум:
$ 0,81
$ 0,81$ 0,81
Исторический минимум:
$ 0,010760475697999797
$ 0,010760475697999797$ 0,010760475697999797
Текущая цена:
$ 0,01118
$ 0,01118$ 0,01118

Токеномика Orange (ORNJ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Orange (ORNJ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ORNJ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ORNJ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ORNJ, изучите текущую цену ORNJ!

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История цены Orange (ORNJ)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.