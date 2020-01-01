Токеномика Ordiswap (ORDS) Откройте для себя ключевую информацию о Ordiswap (ORDS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ordiswap (ORDS) Новаторский протокол, призванный пересмотреть динамику ликвидности на родном уровне Биткойна благодаря инновационному слиянию стандарта BRC-20 и Ordinals. Официальный сайт: https://ordiswap.fi/ Whitepaper: https://ordiswap.gitbook.io/ordiswap/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x8ab2ff0116a279a99950c66a12298962d152b83c Купить ORDS сейчас!

Токеномика и анализ цен Ordiswap (ORDS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ordiswap (ORDS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,28 $ 0,28 $ 0,28 Исторический минимум: $ 0,000485302953109997 $ 0,000485302953109997 $ 0,000485302953109997 Текущая цена: $ 0,0007634 $ 0,0007634 $ 0,0007634 Узнайте больше о цене Ordiswap (ORDS)

Токеномика Ordiswap (ORDS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ordiswap (ORDS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ORDS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ORDS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ORDS, изучите текущую цену ORDS!

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