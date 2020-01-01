Токеномика Orbiter Finance (OBT)

Токеномика Orbiter Finance (OBT)

Откройте для себя ключевую информацию о Orbiter Finance (OBT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Orbiter Finance (OBT)

Orbiter Finance – это протокол взаимодействия на базе ZK-tech, который повышает безопасность взаимодействия с блокчейном, обеспечивает бесшовную совместимость и уменьшает фрагментацию ликвидности благодаря инновационным решениям, таким как универсальный кроссчейн протокол и Omni Account Abstraction, направленным на переопределение опыта Web3 в эпоху омничейн.

Официальный сайт:
https://www.orbiter.finance
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x4af322Ff4A6f2858F6B51E546B9EC499654493C5

Токеномика и анализ цен Orbiter Finance (OBT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Orbiter Finance (OBT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 20,88M
$ 20,88M$ 20,88M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 3,10B
$ 3,10B$ 3,10B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 67,34M
$ 67,34M$ 67,34M
Исторический максимум:
$ 0,033718
$ 0,033718$ 0,033718
Исторический минимум:
$ 0,006442685632095647
$ 0,006442685632095647$ 0,006442685632095647
Текущая цена:
$ 0,006734
$ 0,006734$ 0,006734

Токеномика Orbiter Finance (OBT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Orbiter Finance (OBT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OBT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OBT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OBT, изучите текущую цену OBT!

Как купить OBT

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История цены Orbiter Finance (OBT)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.