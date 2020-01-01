Токеномика Orbiter Finance (OBT) Откройте для себя ключевую информацию о Orbiter Finance (OBT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Orbiter Finance (OBT) Orbiter Finance – это протокол взаимодействия на базе ZK-tech, который повышает безопасность взаимодействия с блокчейном, обеспечивает бесшовную совместимость и уменьшает фрагментацию ликвидности благодаря инновационным решениям, таким как универсальный кроссчейн протокол и Omni Account Abstraction, направленным на переопределение опыта Web3 в эпоху омничейн. Официальный сайт: https://www.orbiter.finance Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x4af322Ff4A6f2858F6B51E546B9EC499654493C5 Купить OBT сейчас!

Токеномика и анализ цен Orbiter Finance (OBT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Orbiter Finance (OBT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,88M $ 20,88M $ 20,88M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 3,10B $ 3,10B $ 3,10B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 67,34M $ 67,34M $ 67,34M Исторический максимум: $ 0,033718 $ 0,033718 $ 0,033718 Исторический минимум: $ 0,006442685632095647 $ 0,006442685632095647 $ 0,006442685632095647 Текущая цена: $ 0,006734 $ 0,006734 $ 0,006734 Узнайте больше о цене Orbiter Finance (OBT)

Токеномика Orbiter Finance (OBT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Orbiter Finance (OBT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OBT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OBT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OBT, изучите текущую цену OBT!

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