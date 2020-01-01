Токеномика Obi Real Estate (OBICOIN)

Токеномика Obi Real Estate (OBICOIN)

Откройте для себя ключевую информацию о Obi Real Estate (OBICOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Obi Real Estate (OBICOIN)

OBICOIN, первый в мире утилитарный токен для недвижимости от OBI Labs, намерен совершать революцию на рынке с запуском на инновационной бирже. Стоимость этого токена составляет 1 миллиард, что делает его дефляционным активом в огромной триллионной индустрии недвижимости и привлекает инвесторов своей нехваткой. Экосистема OBI способствует созданию взаимовыгодной среды для всех заинтересованных сторон. Владельцы недвижимости пользуются нулевыми комиссионными сборами, что увеличивает норму прибыли. Покупатели имеют доступ к более широкому выбору недвижимости, а операторы OBI могут использовать различные источники дохода. Эта симбиотическая система демократизирует рынок недвижимости, расширяя возможности сообщества и повышая удобство пользования. OBICOIN является ключевым новатором в этом секторе, переосмысливая операции с недвижимостью и владение ею, в соответствии с современными потребностями динамичного мира недвижимости.

Официальный сайт:
www.obirealestate.com
Whitepaper:
https://obirealestate.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x76131b6D0ec94057e6dC6352adDa76B8165E08ab

Токеномика и анализ цен Obi Real Estate (OBICOIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Obi Real Estate (OBICOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,69M
$ 10,69M$ 10,69M
Исторический максимум:
$ 0,1
$ 0,1$ 0,1
Исторический минимум:
$ 0,008366536663117779
$ 0,008366536663117779$ 0,008366536663117779
Текущая цена:
$ 0,01069
$ 0,01069$ 0,01069

Токеномика Obi Real Estate (OBICOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Obi Real Estate (OBICOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OBICOIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OBICOIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OBICOIN, изучите текущую цену OBICOIN!

Как купить OBICOIN

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История цены Obi Real Estate (OBICOIN)

Анализ истории цены OBICOIN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены OBICOIN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.