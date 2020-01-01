Токеномика Obi Real Estate (OBICOIN)
Информация о Obi Real Estate (OBICOIN)
OBICOIN, первый в мире утилитарный токен для недвижимости от OBI Labs, намерен совершать революцию на рынке с запуском на инновационной бирже. Стоимость этого токена составляет 1 миллиард, что делает его дефляционным активом в огромной триллионной индустрии недвижимости и привлекает инвесторов своей нехваткой. Экосистема OBI способствует созданию взаимовыгодной среды для всех заинтересованных сторон. Владельцы недвижимости пользуются нулевыми комиссионными сборами, что увеличивает норму прибыли. Покупатели имеют доступ к более широкому выбору недвижимости, а операторы OBI могут использовать различные источники дохода. Эта симбиотическая система демократизирует рынок недвижимости, расширяя возможности сообщества и повышая удобство пользования. OBICOIN является ключевым новатором в этом секторе, переосмысливая операции с недвижимостью и владение ею, в соответствии с современными потребностями динамичного мира недвижимости.
Токеномика и анализ цен Obi Real Estate (OBICOIN)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Obi Real Estate (OBICOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Obi Real Estate (OBICOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Obi Real Estate (OBICOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов OBICOIN, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов OBICOIN.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 OBICOIN = 0,01069 USD