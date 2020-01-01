Токеномика Obi Real Estate (OBICOIN) Откройте для себя ключевую информацию о Obi Real Estate (OBICOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Obi Real Estate (OBICOIN) OBICOIN, первый в мире утилитарный токен для недвижимости от OBI Labs, намерен совершать революцию на рынке с запуском на инновационной бирже. Стоимость этого токена составляет 1 миллиард, что делает его дефляционным активом в огромной триллионной индустрии недвижимости и привлекает инвесторов своей нехваткой. Экосистема OBI способствует созданию взаимовыгодной среды для всех заинтересованных сторон. Владельцы недвижимости пользуются нулевыми комиссионными сборами, что увеличивает норму прибыли. Покупатели имеют доступ к более широкому выбору недвижимости, а операторы OBI могут использовать различные источники дохода. Эта симбиотическая система демократизирует рынок недвижимости, расширяя возможности сообщества и повышая удобство пользования. OBICOIN является ключевым новатором в этом секторе, переосмысливая операции с недвижимостью и владение ею, в соответствии с современными потребностями динамичного мира недвижимости. Официальный сайт: www.obirealestate.com Whitepaper: https://obirealestate.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x76131b6D0ec94057e6dC6352adDa76B8165E08ab Купить OBICOIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Obi Real Estate (OBICOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Obi Real Estate (OBICOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,69M $ 10,69M $ 10,69M Исторический максимум: $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 Исторический минимум: $ 0,008366536663117779 $ 0,008366536663117779 $ 0,008366536663117779 Текущая цена: $ 0,01069 $ 0,01069 $ 0,01069 Узнайте больше о цене Obi Real Estate (OBICOIN)

Токеномика Obi Real Estate (OBICOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Obi Real Estate (OBICOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OBICOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OBICOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OBICOIN, изучите текущую цену OBICOIN!

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