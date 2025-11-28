Что такое NTH

Токеномика NTHChain (NTH) Откройте для себя ключевую информацию о NTHChain (NTH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен NTHChain (NTH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NTHChain (NTH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,96M $ 21,96M $ 21,96M Исторический максимум: $ 0,1998 $ 0,1998 $ 0,1998 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,02196 $ 0,02196 $ 0,02196 Узнайте больше о цене NTHChain (NTH) Купить NTH сейчас!

Информация о NTHChain (NTH) NTH – это платформа Web3, которая позволяет пользователям контролировать и монетизировать свои данные, зарабатывая токены NTH за обмен данными, которые используются для реальных платежей, таких как аренда электрических велосипедов в партнерстве с Verywords. Официальный сайт: https://nthchain.io/ Whitepaper: https://nthchain.io/pdf/NTH_WhitePaper_Eng_V1.0.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x671b710a006040cd82a8070abd497a7215ce6f67

Токеномика NTHChain (NTH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NTHChain (NTH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NTH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NTH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NTH, изучите текущую цену NTH!

Как купить NTH Заинтересованы в добавлении NTHChain (NTH) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки NTH, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить NTH на MEXC прямо сейчас! История цены NTHChain (NTH) Анализ истории цены NTH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены NTH прямо сейчас! Прогноз цены NTH Хотите узнать, куда может двигаться NTH? Наша страница прогноза цены NTH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена NTH прямо сейчас!

