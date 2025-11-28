Токеномика NTHChain (NTH)

Токеномика NTHChain (NTH)

Откройте для себя ключевую информацию о NTHChain (NTH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:08:39 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен NTHChain (NTH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NTHChain (NTH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 21,96M
$ 21,96M$ 21,96M
Исторический максимум:
$ 0,1998
$ 0,1998$ 0,1998
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,02196
$ 0,02196$ 0,02196

Информация о NTHChain (NTH)

NTH – это платформа Web3, которая позволяет пользователям контролировать и монетизировать свои данные, зарабатывая токены NTH за обмен данными, которые используются для реальных платежей, таких как аренда электрических велосипедов в партнерстве с Verywords.

Официальный сайт:
https://nthchain.io/
Whitepaper:
https://nthchain.io/pdf/NTH_WhitePaper_Eng_V1.0.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x671b710a006040cd82a8070abd497a7215ce6f67

Токеномика NTHChain (NTH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NTHChain (NTH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NTH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NTH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NTH, изучите текущую цену NTH!

Как купить NTH

Заинтересованы в добавлении NTHChain (NTH) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки NTH, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены NTHChain (NTH)

Анализ истории цены NTH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены NTH

Хотите узнать, куда может двигаться NTH? Наша страница прогноза цены NTH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»