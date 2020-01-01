Токеномика Edu3Labs (NFE) Откройте для себя ключевую информацию о Edu3Labs (NFE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Edu3Labs (NFE) Edu3Labs объединяет образование и технологию блокчейн, чтобы создать платформу, на которой смогут работать создатели контента, учащиеся и держатели токенов NFE. Edu3Labs - это новый и инновационный способ сделать обучение более увлекательным и полезным для всех. Официальный сайт: https://about.edu3labs.com/ Whitepaper: https://docs.edu3labs.com/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xf03ca04dd56d695a410f46f14fef4028b22fb79a Купить NFE сейчас!

Токеномика и анализ цен Edu3Labs (NFE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Edu3Labs (NFE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 89,97K $ 89,97K $ 89,97K Общее предложение: $ 900,00M $ 900,00M $ 900,00M Оборотное предложение: $ 104,38M $ 104,38M $ 104,38M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 775,80K $ 775,80K $ 775,80K Исторический максимум: $ 0,37089 $ 0,37089 $ 0,37089 Исторический минимум: $ 0,00068463368763056 $ 0,00068463368763056 $ 0,00068463368763056 Текущая цена: $ 0,000862 $ 0,000862 $ 0,000862 Узнайте больше о цене Edu3Labs (NFE)

Токеномика Edu3Labs (NFE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Edu3Labs (NFE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NFE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NFE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NFE, изучите текущую цену NFE!

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