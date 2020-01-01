Токеномика Edu3Labs (NFE)

Токеномика Edu3Labs (NFE)

Откройте для себя ключевую информацию о Edu3Labs (NFE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Edu3Labs (NFE)

Edu3Labs объединяет образование и технологию блокчейн, чтобы создать платформу, на которой смогут работать создатели контента, учащиеся и держатели токенов NFE. Edu3Labs - это новый и инновационный способ сделать обучение более увлекательным и полезным для всех.

Официальный сайт:
https://about.edu3labs.com/
Whitepaper:
https://docs.edu3labs.com/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xf03ca04dd56d695a410f46f14fef4028b22fb79a

Токеномика и анализ цен Edu3Labs (NFE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Edu3Labs (NFE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 89,97K
$ 89,97K$ 89,97K
Общее предложение:
$ 900,00M
$ 900,00M$ 900,00M
Оборотное предложение:
$ 104,38M
$ 104,38M$ 104,38M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 775,80K
$ 775,80K$ 775,80K
Исторический максимум:
$ 0,37089
$ 0,37089$ 0,37089
Исторический минимум:
$ 0,00068463368763056
$ 0,00068463368763056$ 0,00068463368763056
Текущая цена:
$ 0,000862
$ 0,000862$ 0,000862

Токеномика Edu3Labs (NFE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Edu3Labs (NFE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NFE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NFE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NFE, изучите текущую цену NFE!

Как купить NFE

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История цены Edu3Labs (NFE)

Анализ истории цены NFE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены NFE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.