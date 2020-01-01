Токеномика NetVRk (NETVR) Откройте для себя ключевую информацию о NetVRk (NETVR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NetVRk (NETVR) $NETVR isn't just another token—it's the backbone of the Metaverse, redefining how we interact in virtual spaces. Beyond NetVRk, it's a symbol of empowerment, granting users access to exclusive content, a voice in governance, and opportunities to thrive in the digital economy. This isn't hype; it's the evolution of virtual reality. Embrace the revolution with $NETVR. Официальный сайт: https://netvrk.co Whitepaper: https://docs.netvrk.co Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x52498F8d9791736f1D6398fE95ba3BD868114d10 Купить NETVR сейчас!

Токеномика и анализ цен NetVRk (NETVR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NetVRk (NETVR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,88M $ 2,88M $ 2,88M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,3482 $ 0,3482 $ 0,3482 Исторический минимум: $ 0,013793260300283603 $ 0,013793260300283603 $ 0,013793260300283603 Текущая цена: $ 0,02882 $ 0,02882 $ 0,02882 Узнайте больше о цене NetVRk (NETVR)

Токеномика NetVRk (NETVR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NetVRk (NETVR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NETVR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NETVR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NETVR, изучите текущую цену NETVR!

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