Токеномика NeurochainAI (NCN) Откройте для себя ключевую информацию о NeurochainAI (NCN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NeurochainAI (NCN) NeurochainAI совершает революцию на рынке вычислений ИИ благодаря аппаратному DePIN потребительского класса и инновациям в оптимизации моделей ИИ для создания цифрового мира, управляемого ИИ. Компания осваивает рынок ИИ объемом 1,8 трлн долларов, предоставляя разработчикам и представителям малого и среднего бизнеса все инструменты, необходимые для эффективного создания, развертывания и запуска ИИ-приложений dApps на одной платформе: DePIN, сбор и проверка данных с помощью сообщества, маркетплейс квантованных моделей ИИ, инструменты взаимодействия, магазин dApp. Официальный сайт: https://neurochain.ai Whitepaper: https://docs.neurochain.ai Обозреватель блоков: https://ncnscan.com Купить NCN сейчас!

Токеномика и анализ цен NeurochainAI (NCN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NeurochainAI (NCN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 179.20K $ 179.20K $ 179.20K Общее предложение: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Оборотное предложение: $ 272.75M $ 272.75M $ 272.75M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Исторический максимум: $ 0.0825 $ 0.0825 $ 0.0825 Исторический минимум: $ 0.000534792212204839 $ 0.000534792212204839 $ 0.000534792212204839 Текущая цена: $ 0.000657 $ 0.000657 $ 0.000657 Узнайте больше о цене NeurochainAI (NCN)

Токеномика NeurochainAI (NCN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NeurochainAI (NCN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NCN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NCN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NCN, изучите текущую цену NCN!

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