Токеномика NeurochainAI (NCN)

Токеномика NeurochainAI (NCN)

Откройте для себя ключевую информацию о NeurochainAI (NCN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о NeurochainAI (NCN)

NeurochainAI совершает революцию на рынке вычислений ИИ благодаря аппаратному DePIN потребительского класса и инновациям в оптимизации моделей ИИ для создания цифрового мира, управляемого ИИ. Компания осваивает рынок ИИ объемом 1,8 трлн долларов, предоставляя разработчикам и представителям малого и среднего бизнеса все инструменты, необходимые для эффективного создания, развертывания и запуска ИИ-приложений dApps на одной платформе: DePIN, сбор и проверка данных с помощью сообщества, маркетплейс квантованных моделей ИИ, инструменты взаимодействия, магазин dApp.

Официальный сайт:
https://neurochain.ai
Whitepaper:
https://docs.neurochain.ai
Обозреватель блоков:
https://ncnscan.com

Токеномика и анализ цен NeurochainAI (NCN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NeurochainAI (NCN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 179.20K
$ 179.20K$ 179.20K
Общее предложение:
$ 3.00B
$ 3.00B$ 3.00B
Оборотное предложение:
$ 272.75M
$ 272.75M$ 272.75M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M
Исторический максимум:
$ 0.0825
$ 0.0825$ 0.0825
Исторический минимум:
$ 0.000534792212204839
$ 0.000534792212204839$ 0.000534792212204839
Текущая цена:
$ 0.000657
$ 0.000657$ 0.000657

Токеномика NeurochainAI (NCN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NeurochainAI (NCN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NCN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NCN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NCN, изучите текущую цену NCN!

Как купить NCN

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История цены NeurochainAI (NCN)

Анализ истории цены NCN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.