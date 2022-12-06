Что такое ()

CloneX is an NFT collection of 20,000 algorithmically-generated 3D characters designed for metaverse interaction. nClone X index refers to an asset basket that consists of 8 Clone X NFTs which are worth 20 ETH each. MEXC fractionalizes 8 CloneX NFT into 8,000,000 NCLONEX Index tokens each (1,000,000 NCLONEX for each NFT). The nClone X index provides users an opportunity to trade high-quality blue-chips NFTs at a low-cost. Users can exchange their index holdings for one of the 8 Clone X NFTs if they own a big enough proportion of the index. MEXC will purchase and hold more Clone X according to market demand. The number of NFTs held by MEXC will be no more than 10% of the total number of the series of NFTs. MEXC Clone X address：https://opensea.io/0x4fFCD92bDE2124eB750Ed9BFce9f611f4D7Adde9

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