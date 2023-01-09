Что такое ()

Azuki starts with a collection of 10,000 avatars that give you membership access to The Garden: a corner of the internet where artists, builders, and web3 enthusiasts meet to create a decentralized future. MEXC splits 6 Azuki NFTs into 6,000,000 NAKI index tokens (1,000,000 NAKI per NFT). The NAKI index provides users with the opportunity to trade high-quality blue-chip NFTs at a low cost. If a user owns a sufficiently large percentage of the index, they can exchange their index holdings for one of the 6 Azuki NFTs. MEXC will expand the collection from time to time according to market demand, and MEXC’s total position will not exceed 10%. For collection details, please see the link: https://opensea.io/0xF11993310ddD2CD119576c24B960d42753B5F24c

числится на MEXC, а это значит, что теперь вы можете легко покупать, хранить, переводить и стейкать эти монеты на нашей платформе! Если вы хотите узнать больше об этом токене, посетите нашу страницу с информацией о криптовалютах.



Вы также можете:

- Проверить доступность стейкинга

- Ознакомиться с обзором и аналитикой в нашем блоге

Как купить ()

Ищете, где купить ? Процесс никогда не был таким простым! Вы можете легко приобрести токены на MEXC, просто следуя нашим простым руководствам по этой ссылке.

Присоединяйтесь к торговле бессрочными фьючерсами

После того, как вы зарегистрируетесь на MEXC и успешно приобретете токены USDT или , вы можете начать торговать деривативами, такими как фьючерсы и маржа , чтобы получить более высокий доход.

Торговля фьючерсами

Что такое фьючерсы ?

Фьючерсные контракты являются юридическими соглашениями о покупке или продаже в будущем. Фьючерс является контрактным представлением монет , и фактический расчет (или наличных денег) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Не знаете, как начать торговать деривативами? Узнайте больше о фьючерсах в MEXC Learn. Вы найдете пошаговые инструкции о том, как успешно совершать сделки с фьючерсами.

Источники

Главные новости

MEXC Launched a Twitter Space to Discuss Which Directions Are Noteworthy In 2023 After The ‘2022 Crypto Winter’? Will bull market become in 2023?

MEXC Launches $20M Ecosystem Fund to Support Sei Network Adoption MEXC announced that it is launching a $20 million dedicated fund to support the development of key projects on Sei Network.

Руководства по MEXC

What is Merkle Tree? Merkle trees are often used with peer-to-peer (P2P) networks.

How to Participate in MEXC Launchpad? MEXC Launchpad offers a token sale platform that provides users worldwide with an exclusive opportunity to invest in high-quality projects with MX Token.

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.