Токеномика Nuklai (NAI) Откройте для себя ключевую информацию о Nuklai (NAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nuklai (NAI) Nuklai - это сеть совместного обмена данными, которая позволяет организациям и частным лицам процветать в экономике данных нового поколения, способствуя быстрому росту потребности в данных для создания возможностей следующей эры искусственного интеллекта. Официальный сайт: https://www.nukl.ai/ Whitepaper: https://docs.nukl.ai/ Обозреватель блоков: https://snowscan.xyz/token/0x5ac34c53a04b9aaa0bf047e7291fb4e8a48f2a18 Купить NAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Nuklai (NAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nuklai (NAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 9,55B $ 9,55B $ 9,55B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,89M $ 16,89M $ 16,89M Исторический максимум: $ 0,076 $ 0,076 $ 0,076 Исторический минимум: $ 0,001485911834936655 $ 0,001485911834936655 $ 0,001485911834936655 Текущая цена: $ 0,001768 $ 0,001768 $ 0,001768 Узнайте больше о цене Nuklai (NAI)

Токеномика Nuklai (NAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nuklai (NAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAI, изучите текущую цену NAI!

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