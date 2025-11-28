Что такое MTC

Токеномика и анализ цен MTC (MTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MTC (MTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 27,22M $ 27,22M $ 27,22M Исторический максимум: $ 0,10016 $ 0,10016 $ 0,10016 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,01361 $ 0,01361 $ 0,01361 Узнайте больше о цене MTC (MTC) Купить MTC сейчас!

Информация о MTC (MTC) Metacoin – это децентрализованный платёжный протокол на основе Web3, построенный на собственной основной сети, обеспечивающий бесшовную взаимосвязь между различными dApp-приложениями, кошельками и токен-сервисами. Metacoin – это децентрализованный платёжный протокол на основе Web3, построенный на собственной основной сети, обеспечивающий бесшовную взаимосвязь между различными dApp-приложениями, кошельками и токен-сервисами. Официальный сайт: https://metacoin.network Обозреватель блоков: https://metascan.io/token/0/tx

Токеномика MTC (MTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MTC (MTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MTC, изучите текущую цену MTC!

Как купить MTC Заинтересованы в добавлении MTC (MTC) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MTC, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить MTC на MEXC прямо сейчас! История цены MTC (MTC) Анализ истории цены MTC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены MTC прямо сейчас! Прогноз цены MTC Хотите узнать, куда может двигаться MTC? Наша страница прогноза цены MTC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MTC прямо сейчас!

