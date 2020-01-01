Токеномика CoinMusme (MSM)
Информация о CoinMusme (MSM)
Musme Coin составляет основу CoinMusme – название, которое переводится как «Coin Girls» или «CoinWaifu» на английском языке. Эта блокчейн-игра, вдохновленная аниме, родом из Японии, представляет собой уникальный образ криптовалютных персонажей. CoinMusme оживляет популярные токены, такие как Ethereum, Dogecoin и Matic, в виде интерактивных персонажей-идолов, стремясь вдохнуть новую волну в игровой процесс «Играй и зарабатывай».
Токеномика и анализ цен CoinMusme (MSM)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене CoinMusme (MSM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика CoinMusme (MSM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики CoinMusme (MSM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов MSM, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов MSM.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MSM, изучите текущую цену MSM!
Как купить MSM
Заинтересованы в добавлении CoinMusme (MSM) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MSM, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены CoinMusme (MSM)
Анализ истории цены MSM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены MSM
Хотите узнать, куда может двигаться MSM? Наша страница прогноза цены MSM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Купить CoinMusme (MSM)
Сумма
1 MSM = 0,002812 USD