Токеномика CoinMusme (MSM) Откройте для себя ключевую информацию о CoinMusme (MSM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CoinMusme (MSM) Musme Coin составляет основу CoinMusme – название, которое переводится как «Coin Girls» или «CoinWaifu» на английском языке. Эта блокчейн-игра, вдохновленная аниме, родом из Японии, представляет собой уникальный образ криптовалютных персонажей. CoinMusme оживляет популярные токены, такие как Ethereum, Dogecoin и Matic, в виде интерактивных персонажей-идолов, стремясь вдохнуть новую волну в игровой процесс «Играй и зарабатывай». Официальный сайт: https://coinmusme.com/en/ Whitepaper: https://coin-musme.gitbook.io/coin-musme-white-paper/english-1 Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x2C3b62CdeaB213ff58ad24fe8bBDF224c7F66Dce Купить MSM сейчас!

Токеномика и анализ цен CoinMusme (MSM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CoinMusme (MSM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,067848 $ 0,067848 $ 0,067848 Исторический минимум: $ 0,002311171695654544 $ 0,002311171695654544 $ 0,002311171695654544 Текущая цена: $ 0,002812 $ 0,002812 $ 0,002812 Узнайте больше о цене CoinMusme (MSM)

Токеномика CoinMusme (MSM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CoinMusme (MSM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MSM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MSM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MSM, изучите текущую цену MSM!

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