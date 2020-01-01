Токеномика CoinMusme (MSM)

Токеномика CoinMusme (MSM)

Откройте для себя ключевую информацию о CoinMusme (MSM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о CoinMusme (MSM)

Musme Coin составляет основу CoinMusme – название, которое переводится как «Coin Girls» или «CoinWaifu» на английском языке. Эта блокчейн-игра, вдохновленная аниме, родом из Японии, представляет собой уникальный образ криптовалютных персонажей. CoinMusme оживляет популярные токены, такие как Ethereum, Dogecoin и Matic, в виде интерактивных персонажей-идолов, стремясь вдохнуть новую волну в игровой процесс «Играй и зарабатывай».

Официальный сайт:
https://coinmusme.com/en/
Whitepaper:
https://coin-musme.gitbook.io/coin-musme-white-paper/english-1
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x2C3b62CdeaB213ff58ad24fe8bBDF224c7F66Dce

Токеномика и анализ цен CoinMusme (MSM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CoinMusme (MSM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
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Исторический максимум:
$ 0,067848
$ 0,067848$ 0,067848
Исторический минимум:
$ 0,002311171695654544
$ 0,002311171695654544$ 0,002311171695654544
Текущая цена:
$ 0,002812
$ 0,002812$ 0,002812

Токеномика CoinMusme (MSM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CoinMusme (MSM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MSM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MSM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MSM, изучите текущую цену MSM!

Как купить MSM

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История цены CoinMusme (MSM)

Анализ истории цены MSM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MSM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.