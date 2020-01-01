Токеномика MOTHER IGGY (MOTHER) Откройте для себя ключевую информацию о MOTHER IGGY (MOTHER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MOTHER IGGY (MOTHER) MOTHER IGGY (MOTHER) – это мемкоин в сети Solanа. Официальный сайт: https://www.mother.fun/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/3S8qX1MsMqRbiwKg2cQyx7nis1oHMgaCuc9c4VfvVdPN Купить MOTHER сейчас!

Токеномика и анализ цен MOTHER IGGY (MOTHER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MOTHER IGGY (MOTHER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,95M $ 7,95M $ 7,95M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 986,14M $ 986,14M $ 986,14M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,242584 $ 0,242584 $ 0,242584 Исторический минимум: $ 0,00320047701821895 $ 0,00320047701821895 $ 0,00320047701821895 Текущая цена: $ 0,008057 $ 0,008057 $ 0,008057 Узнайте больше о цене MOTHER IGGY (MOTHER)

Токеномика MOTHER IGGY (MOTHER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MOTHER IGGY (MOTHER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOTHER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOTHER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOTHER, изучите текущую цену MOTHER!

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