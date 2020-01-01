Токеномика MoonEdge (MOONED)

Токеномика MoonEdge (MOONED)

Откройте для себя ключевую информацию о MoonEdge (MOONED), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MoonEdge (MOONED)

MoonEdge ускоряет внедрение Web3, запуская и инкубируя известные стартапы в высокоэффективных вертикалях: Gaming, DeFi, ИИ, масштабируемые решения и технология ZK. MoonEdge предлагает создателям и разработчикам доступ к финансированию, созданию сообщества, маркетингу и надежной партнерской сети. Эта структура призвана обеспечить успешный запуск высококлассных проектов не только для сообщества MoonEdge, но и для более широкой аудитории.

Официальный сайт:
https://moonedge.finance/
Whitepaper:
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/moonedge-d596d.appspot.com/o/Litepaper_ME_2106.pdf?alt=media&token=3d5ba4d9-f2d1-4eff-8601-e955ed59c8d2
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/address/0x7e4c577ca35913af564ee2a24d882a4946ec492b

Токеномика и анализ цен MoonEdge (MOONED)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MoonEdge (MOONED), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 200,00M
$ 200,00M$ 200,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 374,20K
$ 374,20K$ 374,20K
Исторический максимум:
$ 0,00748
$ 0,00748$ 0,00748
Исторический минимум:
$ 0,001860763764007076
$ 0,001860763764007076$ 0,001860763764007076
Текущая цена:
$ 0,001871
$ 0,001871$ 0,001871

Токеномика MoonEdge (MOONED): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MoonEdge (MOONED) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MOONED, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MOONED.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOONED, изучите текущую цену MOONED!

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История цены MoonEdge (MOONED)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.