Токеномика MoonEdge (MOONED) Откройте для себя ключевую информацию о MoonEdge (MOONED), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MoonEdge (MOONED) MoonEdge ускоряет внедрение Web3, запуская и инкубируя известные стартапы в высокоэффективных вертикалях: Gaming, DeFi, ИИ, масштабируемые решения и технология ZK. MoonEdge предлагает создателям и разработчикам доступ к финансированию, созданию сообщества, маркетингу и надежной партнерской сети. Эта структура призвана обеспечить успешный запуск высококлассных проектов не только для сообщества MoonEdge, но и для более широкой аудитории. Официальный сайт: https://moonedge.finance/ Whitepaper: https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/moonedge-d596d.appspot.com/o/Litepaper_ME_2106.pdf?alt=media&token=3d5ba4d9-f2d1-4eff-8601-e955ed59c8d2 Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/address/0x7e4c577ca35913af564ee2a24d882a4946ec492b Купить MOONED сейчас!

Токеномика и анализ цен MoonEdge (MOONED) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MoonEdge (MOONED), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 374,20K $ 374,20K $ 374,20K Исторический максимум: $ 0,00748 $ 0,00748 $ 0,00748 Исторический минимум: $ 0,001860763764007076 $ 0,001860763764007076 $ 0,001860763764007076 Текущая цена: $ 0,001871 $ 0,001871 $ 0,001871 Узнайте больше о цене MoonEdge (MOONED)

Токеномика MoonEdge (MOONED): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MoonEdge (MOONED) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOONED, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOONED. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOONED, изучите текущую цену MOONED!

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