Токеномика Minutes Networ (MNTX)

Откройте для себя ключевую информацию о Minutes Networ (MNTX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 08:44:57 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Minutes Networ (MNTX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Minutes Networ (MNTX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 14,68M
$ 14,68M
Общее предложение:
$ 78,52M
$ 78,52M
Оборотное предложение:
$ 77,67M
$ 77,67M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 94,50M
$ 94,50M
Исторический максимум:
$ 0,455
$ 0,455
Исторический минимум:
$ 0,14604411221532676
$ 0,14604411221532676
Текущая цена:
$ 0,189
$ 0,189

Информация о Minutes Networ (MNTX)

Minutes Network Token преобразует глобальную телекоммуникационную отрасль. Ноды MNTx DePIN маршрутизируют голосовой трафик, сокращают расходы и открывают доступ к отрасли с оборотом в 250 млрд долларов.

Официальный сайт:
https://minutesnetworktoken.io/
Whitepaper:
https://minutesnetworktoken.io/documents/Minutes-Network-Token-Whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x5c697fee285b513711a816018dbb34dc0cfc4875

Токеномика Minutes Networ (MNTX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Minutes Networ (MNTX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MNTX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MNTX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MNTX, изучите текущую цену MNTX!

Как купить MNTX

Заинтересованы в добавлении Minutes Networ (MNTX) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MNTX, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Minutes Networ (MNTX)

Анализ истории цены MNTX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MNTX

Хотите узнать, куда может двигаться MNTX? Наша страница прогноза цены MNTX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

