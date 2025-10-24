Согласно вашему прогнозу, Minutes Networ потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,1782.

Согласно вашему прогнозу, Minutes Networ потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,18711.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена MNTX составляет $ 0,196465 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена MNTX в 2028 году составит $ 0,206288 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MNTX в 2029 году составит $ 0,216603 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MNTX в 2030 году составит $ 0,227433 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Minutes Networ потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,370465.

В 2050 году цена Minutes Networ потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 0,603448.