Токеномика MINX TOKEN (MINX)
Информация о MINX TOKEN (MINX)
Modern Innovation Network ($MINX) находится в авангарде революции GameFi с нашим флагманским проектом NANITE. Эта инновационная игра в жанре FPS имеет экосистему вознаграждений, основанную на навыках, что гарантирует игрокам справедливое вознаграждение за их таланты. В качестве антиинфляционной инициативы $MINX поддерживает стабильную и устойчивую внутриигровую экономику. NANITE полностью доступна для загрузки и игры, предлагая геймерам захватывающий опыт, в котором сходятся технология блокчейн и игровое мастерство. Присоединяйтесь к нам и почувствуйте будущее игр с $MINX и NANITE.
Токеномика и анализ цен MINX TOKEN (MINX)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене MINX TOKEN (MINX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика MINX TOKEN (MINX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики MINX TOKEN (MINX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов MINX, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов MINX.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MINX, изучите текущую цену MINX!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 MINX = 0,06727 USD