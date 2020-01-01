Токеномика MINX TOKEN (MINX) Откройте для себя ключевую информацию о MINX TOKEN (MINX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MINX TOKEN (MINX) Modern Innovation Network ($MINX) находится в авангарде революции GameFi с нашим флагманским проектом NANITE. Эта инновационная игра в жанре FPS имеет экосистему вознаграждений, основанную на навыках, что гарантирует игрокам справедливое вознаграждение за их таланты. В качестве антиинфляционной инициативы $MINX поддерживает стабильную и устойчивую внутриигровую экономику. NANITE полностью доступна для загрузки и игры, предлагая геймерам захватывающий опыт, в котором сходятся технология блокчейн и игровое мастерство. Присоединяйтесь к нам и почувствуйте будущее игр с $MINX и NANITE. Официальный сайт: https://www.minxtoken.io/ Whitepaper: https://whitepaper.minxtoken.io/ Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x552f4D98F338fBbD3175ddf38cE1260F403Bbba2 Купить MINX сейчас!

Токеномика и анализ цен MINX TOKEN (MINX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MINX TOKEN (MINX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 159,36K $ 159,36K $ 159,36K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 2,37M $ 2,37M $ 2,37M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,2 $ 1,2 $ 1,2 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,06727 $ 0,06727 $ 0,06727 Узнайте больше о цене MINX TOKEN (MINX)

Токеномика MINX TOKEN (MINX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MINX TOKEN (MINX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MINX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MINX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MINX, изучите текущую цену MINX!

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