Токеномика MINX TOKEN (MINX)

Токеномика MINX TOKEN (MINX)

Откройте для себя ключевую информацию о MINX TOKEN (MINX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о MINX TOKEN (MINX)

Modern Innovation Network ($MINX) находится в авангарде революции GameFi с нашим флагманским проектом NANITE. Эта инновационная игра в жанре FPS имеет экосистему вознаграждений, основанную на навыках, что гарантирует игрокам справедливое вознаграждение за их таланты. В качестве антиинфляционной инициативы $MINX поддерживает стабильную и устойчивую внутриигровую экономику. NANITE полностью доступна для загрузки и игры, предлагая геймерам захватывающий опыт, в котором сходятся технология блокчейн и игровое мастерство. Присоединяйтесь к нам и почувствуйте будущее игр с $MINX и NANITE.

Официальный сайт:
https://www.minxtoken.io/
Whitepaper:
https://whitepaper.minxtoken.io/
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0x552f4D98F338fBbD3175ddf38cE1260F403Bbba2

Токеномика и анализ цен MINX TOKEN (MINX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MINX TOKEN (MINX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 159,36K
$ 159,36K$ 159,36K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 2,37M
$ 2,37M$ 2,37M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 1,2
$ 1,2$ 1,2
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,06727
$ 0,06727$ 0,06727

Токеномика MINX TOKEN (MINX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MINX TOKEN (MINX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MINX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MINX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MINX, изучите текущую цену MINX!

Как купить MINX

Заинтересованы в добавлении MINX TOKEN (MINX) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MINX, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены MINX TOKEN (MINX)

Анализ истории цены MINX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены MINX

Хотите узнать, куда может двигаться MINX? Наша страница прогноза цены MINX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.