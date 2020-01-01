Токеномика MGO (MGO) Откройте для себя ключевую информацию о MGO (MGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MGO (MGO) Mango Network｜Мультивиртуальная омничейн-инфраструктурная сеть, интегрирующая ключевые преимущества Move и OPStack | Поддерживает MoveVM и EVM. Mango Network – это блокчейн первого уровня (L1) с мультивиртуальной омничейн-инфраструктурой, ориентированной на решение таких ключевых проблем Web3-приложений и DeFi-протоколов, как фрагментированный пользовательский опыт и разрозненная ликвидность. Обладая пропускной способностью свыше 29 745 TPS, сеть сочетает в себе преимущества технологии OPStack и языка Move, создавая эффективную блокчейн-инфраструктуру с поддержкой кроссчейн-коммуникаций и совместимости между несколькими виртуальными машинами, обеспечивая разработчикам и пользователям безопасную, модульную и высокопроизводительную Web3-среду. Официальный сайт: https://mangonet.io/ Whitepaper: https://mango-api.mangonet.io/uploads/file/pdf/en/MangoNetwork_whitepaper_v2.0.pdf Обозреватель блоков: https://mgoscan.com/?network=mainnet Купить MGO сейчас!

Токеномика и анализ цен MGO (MGO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MGO (MGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,03982 $ 0,03982 $ 0,03982 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0164 $ 0,0164 $ 0,0164 Узнайте больше о цене MGO (MGO)

Токеномика MGO (MGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MGO (MGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MGO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MGO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MGO, изучите текущую цену MGO!

Как купить MGO Заинтересованы в добавлении MGO (MGO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки MGO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить MGO на MEXC прямо сейчас!

История цены MGO (MGO) Анализ истории цены MGO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены MGO прямо сейчас!

Прогноз цены MGO Хотите узнать, куда может двигаться MGO? Наша страница прогноза цены MGO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MGO прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!