Токеномика MGO (MGO)
Информация о MGO (MGO)
Mango Network｜Мультивиртуальная омничейн-инфраструктурная сеть, интегрирующая ключевые преимущества Move и OPStack | Поддерживает MoveVM и EVM. Mango Network – это блокчейн первого уровня (L1) с мультивиртуальной омничейн-инфраструктурой, ориентированной на решение таких ключевых проблем Web3-приложений и DeFi-протоколов, как фрагментированный пользовательский опыт и разрозненная ликвидность. Обладая пропускной способностью свыше 29 745 TPS, сеть сочетает в себе преимущества технологии OPStack и языка Move, создавая эффективную блокчейн-инфраструктуру с поддержкой кроссчейн-коммуникаций и совместимости между несколькими виртуальными машинами, обеспечивая разработчикам и пользователям безопасную, модульную и высокопроизводительную Web3-среду.
Токеномика и анализ цен MGO (MGO)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене MGO (MGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика MGO (MGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики MGO (MGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов MGO, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов MGO.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MGO, изучите текущую цену MGO!
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