Токеномика Megalink (MG8)

Токеномика Megalink (MG8)

Откройте для себя ключевую информацию о Megalink (MG8), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Megalink (MG8)

Сделайте шаг в будущее игр с Megalink, лучшей игровой платформой Web3, устанавливающей новые стандарты в цифровой сфере. Разработанная для AAA игр, созданных на Unreal Engine, Megalink обеспечит безупречный опыт и качественные игры в Web3. Платформа Megalink поддерживает мультичейн среду для обеспечения масштабируемости, интероперабельности и бесперебойной разработки игр.

Официальный сайт:
http://mega8.io/
Whitepaper:
https://docs.mega8.io/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xdc0d0eb492e4902c5991c5cb2038fb06409e7f99

Токеномика и анализ цен Megalink (MG8)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Megalink (MG8), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 961,00K
$ 961,00K$ 961,00K
Исторический максимум:
$ 2,499
$ 2,499$ 2,499
Исторический минимум:
$ 0,000855156783197692
$ 0,000855156783197692$ 0,000855156783197692
Текущая цена:
$ 0,000961
$ 0,000961$ 0,000961

Токеномика Megalink (MG8): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Megalink (MG8) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MG8, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MG8.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MG8, изучите текущую цену MG8!

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История цены Megalink (MG8)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.