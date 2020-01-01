Токеномика Megalink (MG8) Откройте для себя ключевую информацию о Megalink (MG8), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Megalink (MG8) Сделайте шаг в будущее игр с Megalink, лучшей игровой платформой Web3, устанавливающей новые стандарты в цифровой сфере. Разработанная для AAA игр, созданных на Unreal Engine, Megalink обеспечит безупречный опыт и качественные игры в Web3. Платформа Megalink поддерживает мультичейн среду для обеспечения масштабируемости, интероперабельности и бесперебойной разработки игр. Официальный сайт: http://mega8.io/ Whitepaper: https://docs.mega8.io/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xdc0d0eb492e4902c5991c5cb2038fb06409e7f99 Купить MG8 сейчас!

Токеномика и анализ цен Megalink (MG8) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Megalink (MG8), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 961,00K $ 961,00K $ 961,00K Исторический максимум: $ 2,499 $ 2,499 $ 2,499 Исторический минимум: $ 0,000855156783197692 $ 0,000855156783197692 $ 0,000855156783197692 Текущая цена: $ 0,000961 $ 0,000961 $ 0,000961 Узнайте больше о цене Megalink (MG8)

Токеномика Megalink (MG8): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Megalink (MG8) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MG8, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MG8. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MG8, изучите текущую цену MG8!

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