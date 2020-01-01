Токеномика Metafighter (MF) Откройте для себя ключевую информацию о Metafighter (MF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Metafighter (MF) MetaFighter - это P2E-файтинг, основанный на навыках и передающий суть классических аркадных игр, таких как Street Fighter и Mortal Kombat, с внутриигровой экономикой, которая вознаграждает игроков за их игровой процесс. Официальный сайт: http://metafighter.com Whitepaper: https://metafighter.com/MetaFighter%20White%20Paper%20(v1.2).pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xBb6cDedac5CaB4A420211a4A8e8B5DCA879B31De Купить MF сейчас!

Токеномика и анализ цен Metafighter (MF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Metafighter (MF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 86,97K $ 86,97K $ 86,97K Общее предложение: $ 1,50B $ 1,50B $ 1,50B Оборотное предложение: $ 614,03M $ 614,03M $ 614,03M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 212,46K $ 212,46K $ 212,46K Исторический максимум: $ 0,003438 $ 0,003438 $ 0,003438 Исторический минимум: $ 0,000033149154696201 $ 0,000033149154696201 $ 0,000033149154696201 Текущая цена: $ 0,00014164 $ 0,00014164 $ 0,00014164 Узнайте больше о цене Metafighter (MF)

Токеномика Metafighter (MF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Metafighter (MF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MF, изучите текущую цену MF!

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