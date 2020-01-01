Токеномика Metafighter (MF)

Токеномика Metafighter (MF)

Откройте для себя ключевую информацию о Metafighter (MF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Metafighter (MF)

MetaFighter - это P2E-файтинг, основанный на навыках и передающий суть классических аркадных игр, таких как Street Fighter и Mortal Kombat, с внутриигровой экономикой, которая вознаграждает игроков за их игровой процесс.

Официальный сайт:
http://metafighter.com
Whitepaper:
https://metafighter.com/MetaFighter%20White%20Paper%20(v1.2).pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xBb6cDedac5CaB4A420211a4A8e8B5DCA879B31De

Токеномика и анализ цен Metafighter (MF)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Metafighter (MF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 86,97K
$ 86,97K$ 86,97K
Общее предложение:
$ 1,50B
$ 1,50B$ 1,50B
Оборотное предложение:
$ 614,03M
$ 614,03M$ 614,03M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 212,46K
$ 212,46K$ 212,46K
Исторический максимум:
$ 0,003438
$ 0,003438$ 0,003438
Исторический минимум:
$ 0,000033149154696201
$ 0,000033149154696201$ 0,000033149154696201
Текущая цена:
$ 0,00014164
$ 0,00014164$ 0,00014164

Токеномика Metafighter (MF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Metafighter (MF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MF, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MF.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MF, изучите текущую цену MF!

Как купить MF

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История цены Metafighter (MF)

Анализ истории цены MF помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.