Токеномика METANIA GAMES (METANIA) Откройте для себя ключевую информацию о METANIA GAMES (METANIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о METANIA GAMES (METANIA) Metania Games – это основанная на блокчейне платформа GameFi, призванная совершить революцию в игровой индустрии, интегрировав криптовалютные вознаграждения и истинное право собственности на внутриигровые активы. Созданная на основе Binance Smart Chain (BSC), Metania Games обеспечивает децентрализованный и выгодный игровой опыт. Официальный сайт: https://metania.games/ Whitepaper: https://whitepaper.metania.games/metania Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x2E477F353747752FFB838a28621722e6A3F50D29 Купить METANIA сейчас!

Токеномика и анализ цен METANIA GAMES (METANIA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене METANIA GAMES (METANIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,75M $ 17,75M $ 17,75M Исторический максимум: $ 0,0489 $ 0,0489 $ 0,0489 Исторический минимум: $ 0,025120283377895097 $ 0,025120283377895097 $ 0,025120283377895097 Текущая цена: $ 0,0355 $ 0,0355 $ 0,0355 Узнайте больше о цене METANIA GAMES (METANIA)

Токеномика METANIA GAMES (METANIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики METANIA GAMES (METANIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов METANIA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов METANIA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой METANIA, изучите текущую цену METANIA!

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