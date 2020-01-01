Токеномика Memhash (MEMHASH)

Токеномика Memhash (MEMHASH)

Откройте для себя ключевую информацию о Memhash (MEMHASH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Memhash (MEMHASH)

#Memhash сочетает в себе простоту игр и техническую сложность блокчейна. Основанная на концепции симулированного майнинга, она использует тот же механизм Hashcash, что и Bitcoin, чтобы предоставлять вознаграждения, когда пользователи запускают мини-приложение на своих устройствах. Игра предлагает простой и удобный интерфейс с одной кнопкой, позволяя игрокам сразу начать зарабатывать видимые вознаграждения.

Официальный сайт:
https://t.me/memhash_bot
Обозреватель блоков:
https://tonviewer.com/EQDol2oVpmBznAL6vQpF51QW3p0PKV7ag4VEtex8_MeMHASH

Токеномика и анализ цен Memhash (MEMHASH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Memhash (MEMHASH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 595,43K
$ 595,43K$ 595,43K
Общее предложение:
$ 1,25B
$ 1,25B$ 1,25B
Оборотное предложение:
$ 843,39M
$ 843,39M$ 843,39M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 882,50K
$ 882,50K$ 882,50K
Исторический максимум:
$ 0,0125
$ 0,0125$ 0,0125
Исторический минимум:
$ 0,000675058259839233
$ 0,000675058259839233$ 0,000675058259839233
Текущая цена:
$ 0,000706
$ 0,000706$ 0,000706

Токеномика Memhash (MEMHASH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Memhash (MEMHASH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MEMHASH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MEMHASH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEMHASH, изучите текущую цену MEMHASH!

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История цены Memhash (MEMHASH)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.