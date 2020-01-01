Токеномика Memhash (MEMHASH) Откройте для себя ключевую информацию о Memhash (MEMHASH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Memhash (MEMHASH) #Memhash сочетает в себе простоту игр и техническую сложность блокчейна. Основанная на концепции симулированного майнинга, она использует тот же механизм Hashcash, что и Bitcoin, чтобы предоставлять вознаграждения, когда пользователи запускают мини-приложение на своих устройствах. Игра предлагает простой и удобный интерфейс с одной кнопкой, позволяя игрокам сразу начать зарабатывать видимые вознаграждения. Официальный сайт: https://t.me/memhash_bot Обозреватель блоков: https://tonviewer.com/EQDol2oVpmBznAL6vQpF51QW3p0PKV7ag4VEtex8_MeMHASH Купить MEMHASH сейчас!

Токеномика и анализ цен Memhash (MEMHASH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Memhash (MEMHASH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 595,43K $ 595,43K $ 595,43K Общее предложение: $ 1,25B $ 1,25B $ 1,25B Оборотное предложение: $ 843,39M $ 843,39M $ 843,39M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 882,50K $ 882,50K $ 882,50K Исторический максимум: $ 0,0125 $ 0,0125 $ 0,0125 Исторический минимум: $ 0,000675058259839233 $ 0,000675058259839233 $ 0,000675058259839233 Текущая цена: $ 0,000706 $ 0,000706 $ 0,000706 Узнайте больше о цене Memhash (MEMHASH)

Токеномика Memhash (MEMHASH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Memhash (MEMHASH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MEMHASH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MEMHASH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEMHASH, изучите текущую цену MEMHASH!

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