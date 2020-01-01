Токеномика Metagalaxy Land (MEGALAND) Откройте для себя ключевую информацию о Metagalaxy Land (MEGALAND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Metagalaxy Land (MEGALAND) MetaGalaxy Land offers a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange where Investors are able to create and exchange their own customized Planets as NFT’s and participate in the Game as Space Cowboys. Официальный сайт: https://metagalaxyland.com/ Whitepaper: https://metagalaxy.land/litepaper/v2.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xcAb1fd29D6FD64bB63471B666e8dbfC1915bF90E Купить MEGALAND сейчас!

Токеномика и анализ цен Metagalaxy Land (MEGALAND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Metagalaxy Land (MEGALAND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 109,20K $ 109,20K $ 109,20K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0007104 $ 0,0007104 $ 0,0007104 Исторический минимум: $ 0,000000000161726624 $ 0,000000000161726624 $ 0,000000000161726624 Текущая цена: $ 0,0001092 $ 0,0001092 $ 0,0001092 Узнайте больше о цене Metagalaxy Land (MEGALAND)

Токеномика Metagalaxy Land (MEGALAND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Metagalaxy Land (MEGALAND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MEGALAND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MEGALAND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEGALAND, изучите текущую цену MEGALAND!

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