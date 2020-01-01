Токеномика MBP COIN (MBP) Откройте для себя ключевую информацию о MBP COIN (MBP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MBP COIN (MBP) Добро пожаловать в MBP COIN, где искусственный интеллект встречается с криптовалютой, чтобы революционизировать различные аспекты повседневной жизни! Мы стремимся использовать силу искусственного интеллекта для создания инновационных решений, которые повышают эффективность, удобство и доступность для пользователей по всему миру. В MBP Coin применяются передовые алгоритмы ИИ и технологии блокчейна для предоставления непревзойденных решений в различных областях. Токен, основанный на протоколе BEP20, обеспечивает масштабируемость, безопасность и совместимость с другими децентрализованными приложениями. Официальный сайт: https://mbpcoin.com/ Whitepaper: https://mbpcoin.com/assets/MBPCOIN-WHITEPAPER_11.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x1d42e1cd643941b26a4191e72a617ed32670df55 Купить MBP сейчас!

Токеномика и анализ цен MBP COIN (MBP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MBP COIN (MBP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,03M $ 1,03M $ 1,03M Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: $ 15,99M $ 15,99M $ 15,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,85M $ 12,85M $ 12,85M Исторический максимум: $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 Исторический минимум: $ 0,03374812281832514 $ 0,03374812281832514 $ 0,03374812281832514 Текущая цена: $ 0,06424 $ 0,06424 $ 0,06424 Узнайте больше о цене MBP COIN (MBP)

Токеномика MBP COIN (MBP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MBP COIN (MBP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MBP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MBP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MBP, изучите текущую цену MBP!

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