Токеномика MBP COIN (MBP)

Токеномика MBP COIN (MBP)

Откройте для себя ключевую информацию о MBP COIN (MBP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MBP COIN (MBP)

Добро пожаловать в MBP COIN, где искусственный интеллект встречается с криптовалютой, чтобы революционизировать различные аспекты повседневной жизни! Мы стремимся использовать силу искусственного интеллекта для создания инновационных решений, которые повышают эффективность, удобство и доступность для пользователей по всему миру. В MBP Coin применяются передовые алгоритмы ИИ и технологии блокчейна для предоставления непревзойденных решений в различных областях. Токен, основанный на протоколе BEP20, обеспечивает масштабируемость, безопасность и совместимость с другими децентрализованными приложениями.

Официальный сайт:
https://mbpcoin.com/
Whitepaper:
https://mbpcoin.com/assets/MBPCOIN-WHITEPAPER_11.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x1d42e1cd643941b26a4191e72a617ed32670df55

Токеномика и анализ цен MBP COIN (MBP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MBP COIN (MBP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,03M
$ 1,03M$ 1,03M
Общее предложение:
$ 200,00M
$ 200,00M$ 200,00M
Оборотное предложение:
$ 15,99M
$ 15,99M$ 15,99M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 12,85M
$ 12,85M$ 12,85M
Исторический максимум:
$ 0,1
$ 0,1$ 0,1
Исторический минимум:
$ 0,03374812281832514
$ 0,03374812281832514$ 0,03374812281832514
Текущая цена:
$ 0,06424
$ 0,06424$ 0,06424

Токеномика MBP COIN (MBP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MBP COIN (MBP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MBP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MBP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MBP, изучите текущую цену MBP!

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История цены MBP COIN (MBP)

Анализ истории цены MBP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.