Токеномика MBD Financials (MBD)

Токеномика MBD Financials (MBD)

Откройте для себя ключевую информацию о MBD Financials (MBD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MBD Financials (MBD)

Metaverse Business District (MBD) направлен на то, чтобы дать каждому человеку возможность владеть своей финансовой свободой и контролировать ее путем создания интуитивно понятной цифровой кроссчейн-платформы в метавселенной. Проект предоставит возможность каждому человеку, а также сообществам, предприятиям и благотворительным организациям процветать в децентрализованном, фотореалистичном цифровом мире, где легко доступны равноправные услуги.

Официальный сайт:
https://mbdfinancials.com
Whitepaper:
https://docs.mbdfinancials.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xaAf449Bf8A33a32575C31BA8CBb90612Dd95aCFa

Токеномика и анализ цен MBD Financials (MBD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MBD Financials (MBD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 603,38K
$ 603,38K$ 603,38K
Общее предложение:
$ 40,00B
$ 40,00B$ 40,00B
Оборотное предложение:
$ 25,94B
$ 25,94B$ 25,94B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 930,40K
$ 930,40K$ 930,40K
Исторический максимум:
$ 0,000688
$ 0,000688$ 0,000688
Исторический минимум:
$ 0,000001013727336322
$ 0,000001013727336322$ 0,000001013727336322
Текущая цена:
$ 0,00002326
$ 0,00002326$ 0,00002326

Токеномика MBD Financials (MBD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MBD Financials (MBD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MBD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MBD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MBD, изучите текущую цену MBD!

Как купить MBD

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История цены MBD Financials (MBD)

Анализ истории цены MBD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.