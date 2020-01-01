Токеномика MBD Financials (MBD) Откройте для себя ключевую информацию о MBD Financials (MBD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MBD Financials (MBD) Metaverse Business District (MBD) направлен на то, чтобы дать каждому человеку возможность владеть своей финансовой свободой и контролировать ее путем создания интуитивно понятной цифровой кроссчейн-платформы в метавселенной. Проект предоставит возможность каждому человеку, а также сообществам, предприятиям и благотворительным организациям процветать в децентрализованном, фотореалистичном цифровом мире, где легко доступны равноправные услуги. Официальный сайт: https://mbdfinancials.com Whitepaper: https://docs.mbdfinancials.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xaAf449Bf8A33a32575C31BA8CBb90612Dd95aCFa Купить MBD сейчас!

Токеномика и анализ цен MBD Financials (MBD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MBD Financials (MBD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 603,38K $ 603,38K $ 603,38K Общее предложение: $ 40,00B $ 40,00B $ 40,00B Оборотное предложение: $ 25,94B $ 25,94B $ 25,94B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 930,40K $ 930,40K $ 930,40K Исторический максимум: $ 0,000688 $ 0,000688 $ 0,000688 Исторический минимум: $ 0,000001013727336322 $ 0,000001013727336322 $ 0,000001013727336322 Текущая цена: $ 0,00002326 $ 0,00002326 $ 0,00002326 Узнайте больше о цене MBD Financials (MBD)

Токеномика MBD Financials (MBD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MBD Financials (MBD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MBD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MBD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MBD, изучите текущую цену MBD!

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