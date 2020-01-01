Токеномика Lynex (LYNX) Откройте для себя ключевую информацию о Lynex (LYNX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lynex (LYNX) Lynex - это новаторская децентрализованная биржа (DEX) и рынок ликвидности на блокчейне Linea. Это центр, где пользователи и DAO могут совершать различные действия в рамках нашей динамичной протокольной экосистемы. Lynex позволяет производить своп токенов, зарабатывать $LYNX в качестве поставщика ликвидности, получать взносы от избирателей и влиять на направление эмиссии для получения максимального дохода от торговли. Официальный сайт: https://www.lynex.fi/ Whitepaper: https://lynex.gitbook.io/lynex-docs/protocol-overview/about-lynex Обозреватель блоков: https://lineascan.build/token/0x1a51b19CE03dbE0Cb44C1528E34a7EDD7771E9Af Купить LYNX сейчас!

Токеномика и анализ цен Lynex (LYNX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lynex (LYNX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 413,28K $ 413,28K $ 413,28K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 29,17M $ 29,17M $ 29,17M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,501 $ 0,501 $ 0,501 Исторический минимум: $ 0,012646300101629005 $ 0,012646300101629005 $ 0,012646300101629005 Текущая цена: $ 0,01417 $ 0,01417 $ 0,01417 Узнайте больше о цене Lynex (LYNX)

Токеномика Lynex (LYNX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lynex (LYNX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LYNX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LYNX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LYNX, изучите текущую цену LYNX!

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