Токеномика Lunarbits (LUNARBITS)

Откройте для себя ключевую информацию о Lunarbits (LUNARBITS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:40:33 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Lunarbits (LUNARBITS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lunarbits (LUNARBITS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 222,22M
$ 222,22M
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,27M
$ 2,27M
Исторический максимум:
$ 1,6
$ 1,6
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,010229
$ 0,010229

Информация о Lunarbits (LUNARBITS)

Lunarbits были отправлены на ракете SpaceX Falcon 9 в составе частного груза (миссия Lunaprise), организованного основателями Lunarbits совместно с Space Blue. Теперь их «двойники» представлены в виде токенов bitcoin ordinal runes в качестве награды для экосистемы художников Space Blue, в которую входят исполнители уровня Джастина Тимберлейка, звезды K-Pop, Тейлор Свифт, профессиональные спортсмены и авторы 222 контент-проектов, охватывающих более 2,5 млрд поклонников по всему миру. Все их музыкальное и мемориальное наследие уже заархивировано в первом музее на Луне и будет монетизироваться для коллекционеров и фанатов по всему миру.

Официальный сайт:
https://lunarbits222.com/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1cyLoTTBg2hYJwNnzuhVk2SHs5bKeuAlG/view
Обозреватель блоков:
https://luminex.io/rune/LUNARBITS%E2%80%A2ON%E2%80%A2THE%E2%80%A2MOON

Токеномика Lunarbits (LUNARBITS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Lunarbits (LUNARBITS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LUNARBITS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LUNARBITS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUNARBITS, изучите текущую цену LUNARBITS!

