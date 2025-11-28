Lunarbits были отправлены на ракете SpaceX Falcon 9 в составе частного груза (миссия Lunaprise), организованного основателями Lunarbits совместно с Space Blue. Теперь их «двойники» представлены в виде токенов bitcoin ordinal runes в качестве награды для экосистемы художников Space Blue, в которую входят исполнители уровня Джастина Тимберлейка, звезды K-Pop, Тейлор Свифт, профессиональные спортсмены и авторы 222 контент-проектов, охватывающих более 2,5 млрд поклонников по всему миру. Все их музыкальное и мемориальное наследие уже заархивировано в первом музее на Луне и будет монетизироваться для коллекционеров и фанатов по всему миру.