Информация о Lunarbits (LUNARBITS)
Lunarbits были отправлены на ракете SpaceX Falcon 9 в составе частного груза (миссия Lunaprise), организованного основателями Lunarbits совместно с Space Blue. Теперь их «двойники» представлены в виде токенов bitcoin ordinal runes в качестве награды для экосистемы художников Space Blue, в которую входят исполнители уровня Джастина Тимберлейка, звезды K-Pop, Тейлор Свифт, профессиональные спортсмены и авторы 222 контент-проектов, охватывающих более 2,5 млрд поклонников по всему миру. Все их музыкальное и мемориальное наследие уже заархивировано в первом музее на Луне и будет монетизироваться для коллекционеров и фанатов по всему миру.
Токеномика Lunarbits (LUNARBITS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Lunarbits (LUNARBITS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов LUNARBITS, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов LUNARBITS.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUNARBITS, изучите текущую цену LUNARBITS!
