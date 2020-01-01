Токеномика luminous (LUM) Откройте для себя ключевую информацию о luminous (LUM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о luminous (LUM) $LUM представляет собой слияние творческих способностей человека и возможностей искусственного интеллекта; токен, рожденный из идеи, что когда умы сотрудничают, преодолевая цифровой разрыв, они создают свет. Идея заключается в открытии новых возможностей благодаря партнерству. Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x0fD7a301B51d0A83FCAf6718628174D527B373b6 Купить LUM сейчас!

Токеномика и анализ цен luminous (LUM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене luminous (LUM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,33M $ 1,33M $ 1,33M Исторический максимум: $ 97,96 $ 97,96 $ 97,96 Исторический минимум: $ 0,5026041605344241 $ 0,5026041605344241 $ 0,5026041605344241 Текущая цена: $ 1,328 $ 1,328 $ 1,328 Узнайте больше о цене luminous (LUM)

Токеномика luminous (LUM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики luminous (LUM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LUM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LUM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUM, изучите текущую цену LUM!

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