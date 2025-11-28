Что такое LOOK

Токеномика LOOK (LOOK) Откройте для себя ключевую информацию о LOOK (LOOK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен LOOK (LOOK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LOOK (LOOK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,88M $ 19,88M $ 19,88M Общее предложение: $ 922,38M $ 922,38M $ 922,38M Оборотное предложение: $ 922,38M $ 922,38M $ 922,38M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,88M $ 19,88M $ 19,88M Исторический максимум: $ 0,14753 $ 0,14753 $ 0,14753 Исторический минимум: $ 0,000165344904285249 $ 0,000165344904285249 $ 0,000165344904285249 Текущая цена: $ 0,02155 $ 0,02155 $ 0,02155 Узнайте больше о цене LOOK (LOOK) Купить LOOK сейчас!

Информация о LOOK (LOOK) All it takes is just one LOOK. All it takes is just one LOOK. Официальный сайт: https://www.look.fun/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/9223LqDuoJXyhCtvi54DUQPGS8Xf29kUEQRr7Sfhmoon

Токеномика LOOK (LOOK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LOOK (LOOK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LOOK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LOOK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOOK, изучите текущую цену LOOK!

Как купить LOOK Заинтересованы в добавлении LOOK (LOOK) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LOOK, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить LOOK на MEXC прямо сейчас! История цены LOOK (LOOK) Анализ истории цены LOOK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены LOOK прямо сейчас! Прогноз цены LOOK Хотите узнать, куда может двигаться LOOK? Наша страница прогноза цены LOOK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LOOK прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!