Токеномика LogX Network (LOGX)

Токеномика LogX Network (LOGX)

Откройте для себя ключевую информацию о LogX Network (LOGX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о LogX Network (LOGX)

LogX Network – это конечный DeFI суперапп, предлагающий 50+ экзотических бессрочных рынков, рынков предсказаний с кредитным плечом, мемкоинов и RWA. LogX Network работает на базе Arbitrum, Hyperlane и AltLayer. LogX Network объединяет ликвидность с ведущих CEX, таких как Binance, Coinbase и OKX, предоставляя безграничную ликвидность для потребителей DeFi.

Официальный сайт:
https://logx.network
Whitepaper:
https://docs.logx.network/whitepaper/introduction
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/7cHJTPkhnCKesVFijmMXVFVY4HjpkLd9qYjg6neb74yD

Токеномика и анализ цен LogX Network (LOGX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LogX Network (LOGX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,32M
$ 2,32M$ 2,32M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 242,07M
$ 242,07M$ 242,07M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 9,57M
$ 9,57M$ 9,57M
Исторический максимум:
$ 0,2
$ 0,2$ 0,2
Исторический минимум:
$ 0,009388654677149538
$ 0,009388654677149538$ 0,009388654677149538
Текущая цена:
$ 0,00957
$ 0,00957$ 0,00957

Токеномика LogX Network (LOGX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LogX Network (LOGX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LOGX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LOGX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOGX, изучите текущую цену LOGX!

Как купить LOGX

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История цены LogX Network (LOGX)

Анализ истории цены LOGX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.