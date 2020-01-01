Токеномика LogX Network (LOGX) Откройте для себя ключевую информацию о LogX Network (LOGX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LogX Network (LOGX) LogX Network – это конечный DeFI суперапп, предлагающий 50+ экзотических бессрочных рынков, рынков предсказаний с кредитным плечом, мемкоинов и RWA. LogX Network работает на базе Arbitrum, Hyperlane и AltLayer. LogX Network объединяет ликвидность с ведущих CEX, таких как Binance, Coinbase и OKX, предоставляя безграничную ликвидность для потребителей DeFi. Официальный сайт: https://logx.network Whitepaper: https://docs.logx.network/whitepaper/introduction Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/7cHJTPkhnCKesVFijmMXVFVY4HjpkLd9qYjg6neb74yD Купить LOGX сейчас!

Токеномика и анализ цен LogX Network (LOGX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LogX Network (LOGX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,32M $ 2,32M $ 2,32M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 242,07M $ 242,07M $ 242,07M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,57M $ 9,57M $ 9,57M Исторический максимум: $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 Исторический минимум: $ 0,009388654677149538 $ 0,009388654677149538 $ 0,009388654677149538 Текущая цена: $ 0,00957 $ 0,00957 $ 0,00957 Узнайте больше о цене LogX Network (LOGX)

Токеномика LogX Network (LOGX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LogX Network (LOGX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LOGX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LOGX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOGX, изучите текущую цену LOGX!

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