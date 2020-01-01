Токеномика LandX Finance (LNDX)

Токеномика LandX Finance (LNDX)

Откройте для себя ключевую информацию о LandX Finance (LNDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о LandX Finance (LNDX)

LandX финансирует фермеров, получая долю от будущих урожаев. Финансирование обеспечивается сельскохозяйственными угодьями, предлагая инвесторам стабильную доходность от материальных активов.

Официальный сайт:
https://landx.fi/
Whitepaper:
https://landx.gitbook.io/landx/introduction-to-landx/video-explainer
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x08A1C30BBB26425c1031ee9E43FA0B9960742539

Токеномика и анализ цен LandX Finance (LNDX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LandX Finance (LNDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,39M
$ 1,39M$ 1,39M
Общее предложение:
$ 80,00M
$ 80,00M$ 80,00M
Оборотное предложение:
$ 14,07M
$ 14,07M$ 14,07M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 7,89M
$ 7,89M$ 7,89M
Исторический максимум:
$ 3,88
$ 3,88$ 3,88
Исторический минимум:
$ 0,10021864002679712
$ 0,10021864002679712$ 0,10021864002679712
Текущая цена:
$ 0,0986
$ 0,0986$ 0,0986

Токеномика LandX Finance (LNDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LandX Finance (LNDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LNDX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LNDX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LNDX, изучите текущую цену LNDX!

Как купить LNDX

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История цены LandX Finance (LNDX)

Анализ истории цены LNDX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены LNDX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.