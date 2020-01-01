Токеномика LandX Finance (LNDX) Откройте для себя ключевую информацию о LandX Finance (LNDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LandX Finance (LNDX) LandX финансирует фермеров, получая долю от будущих урожаев. Финансирование обеспечивается сельскохозяйственными угодьями, предлагая инвесторам стабильную доходность от материальных активов. Официальный сайт: https://landx.fi/ Whitepaper: https://landx.gitbook.io/landx/introduction-to-landx/video-explainer Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x08A1C30BBB26425c1031ee9E43FA0B9960742539 Купить LNDX сейчас!

Токеномика и анализ цен LandX Finance (LNDX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LandX Finance (LNDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,39M $ 1,39M $ 1,39M Общее предложение: $ 80,00M $ 80,00M $ 80,00M Оборотное предложение: $ 14,07M $ 14,07M $ 14,07M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,89M $ 7,89M $ 7,89M Исторический максимум: $ 3,88 $ 3,88 $ 3,88 Исторический минимум: $ 0,10021864002679712 $ 0,10021864002679712 $ 0,10021864002679712 Текущая цена: $ 0,0986 $ 0,0986 $ 0,0986 Узнайте больше о цене LandX Finance (LNDX)

Токеномика LandX Finance (LNDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LandX Finance (LNDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LNDX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LNDX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LNDX, изучите текущую цену LNDX!

Как купить LNDX Заинтересованы в добавлении LandX Finance (LNDX) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LNDX, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить LNDX на MEXC прямо сейчас!

История цены LandX Finance (LNDX) Анализ истории цены LNDX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены LNDX прямо сейчас!

Прогноз цены LNDX Хотите узнать, куда может двигаться LNDX? Наша страница прогноза цены LNDX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LNDX прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!