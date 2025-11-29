Что такое LITKEY

Токеномика и анализ цен Lit Protocol (LITKEY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lit Protocol (LITKEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,83M $ 24,83M $ 24,83M Исторический максимум: $ 0,8 $ 0,8 $ 0,8 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,02483 $ 0,02483 $ 0,02483 Узнайте больше о цене Lit Protocol (LITKEY) Купить LITKEY сейчас!

Информация о Lit Protocol (LITKEY) Lit Protocol – это децентрализованная сеть управления ключами для программируемой подписи и шифрования. Сеть позволяет разработчикам создавать безопасные децентрализованные приложения, которые управляют криптоактивами, личными данными и полномочиями пользователей на всех платформах без единой точки отказа или централизованного органа управления. Официальный сайт: https://www.litprotocol.com/ Whitepaper: https://github.com/LIT-Protocol/whitepaper/blob/main/Lit%20Protocol%20Whitepaper%20(2024).pdf Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xF732A566121Fa6362E9E0FBdd6D66E5c8C925E49

Токеномика Lit Protocol (LITKEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lit Protocol (LITKEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LITKEY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LITKEY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LITKEY, изучите текущую цену LITKEY!

Как купить LITKEY Заинтересованы в добавлении Lit Protocol (LITKEY) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LITKEY, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить LITKEY на MEXC прямо сейчас! История цены Lit Protocol (LITKEY) Анализ истории цены LITKEY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены LITKEY прямо сейчас! Прогноз цены LITKEY Хотите узнать, куда может двигаться LITKEY? Наша страница прогноза цены LITKEY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LITKEY прямо сейчас!

