Токеномика Life Crypto (LIFE)

Токеномика Life Crypto (LIFE)

Откройте для себя ключевую информацию о Life Crypto (LIFE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Life Crypto (LIFE)

LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.

Официальный сайт:
https://www.lifecrypto.life/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x6c936D4AE98E6d2172dB18c16C4b601C99918EE6

Токеномика и анализ цен Life Crypto (LIFE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Life Crypto (LIFE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 130,11K
$ 130,11K$ 130,11K
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 2,63B
$ 2,63B$ 2,63B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 494,50K
$ 494,50K$ 494,50K
Исторический максимум:
$ 0,015601
$ 0,015601$ 0,015601
Исторический минимум:
$ 0,000024382260659893
$ 0,000024382260659893$ 0,000024382260659893
Текущая цена:
$ 0,00004945
$ 0,00004945$ 0,00004945

Токеномика Life Crypto (LIFE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Life Crypto (LIFE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LIFE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LIFE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LIFE, изучите текущую цену LIFE!

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История цены Life Crypto (LIFE)

Анализ истории цены LIFE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.