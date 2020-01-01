Токеномика Life Crypto (LIFE) Откройте для себя ключевую информацию о Life Crypto (LIFE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Life Crypto (LIFE) LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds. Официальный сайт: https://www.lifecrypto.life/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x6c936D4AE98E6d2172dB18c16C4b601C99918EE6 Купить LIFE сейчас!

Токеномика и анализ цен Life Crypto (LIFE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Life Crypto (LIFE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 130,11K $ 130,11K $ 130,11K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 2,63B $ 2,63B $ 2,63B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 494,50K $ 494,50K $ 494,50K Исторический максимум: $ 0,015601 $ 0,015601 $ 0,015601 Исторический минимум: $ 0,000024382260659893 $ 0,000024382260659893 $ 0,000024382260659893 Текущая цена: $ 0,00004945 $ 0,00004945 $ 0,00004945 Узнайте больше о цене Life Crypto (LIFE)

Токеномика Life Crypto (LIFE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Life Crypto (LIFE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LIFE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LIFE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LIFE, изучите текущую цену LIFE!

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