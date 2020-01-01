Токеномика LIF3 (LIF3) Откройте для себя ключевую информацию о LIF3 (LIF3), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LIF3 (LIF3) Lif3 - это развивающийся протокол в секторе децентрализованных финансов (DeFi), который предоставляет полный набор функций для управления цифровыми активами в нескольких блокчейнах. Охватывая различные продукты, предлагаемые Lif3, пользователи могут безопасно и надежно инвестировать во множество вариантов, которые наилучшим образом соответствуют их финансовым целям, предпочтительным стратегиям и профилю риска. Официальный сайт: https://lif3.com/ Whitepaper: https://docs.lif3.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x7138Eb0d563f3F6722500936A11DcAe99D738A2c Купить LIF3 сейчас!

Токеномика и анализ цен LIF3 (LIF3) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LIF3 (LIF3), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 8,89B $ 8,89B $ 8,89B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,16M $ 17,16M $ 17,16M Исторический максимум: $ 0,018888 $ 0,018888 $ 0,018888 Исторический минимум: $ 0,001446420316029474 $ 0,001446420316029474 $ 0,001446420316029474 Текущая цена: $ 0,001931 $ 0,001931 $ 0,001931 Узнайте больше о цене LIF3 (LIF3)

Токеномика LIF3 (LIF3): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LIF3 (LIF3) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LIF3, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LIF3. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LIF3, изучите текущую цену LIF3!

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