Токеномика LIF3 (LIF3)

Токеномика LIF3 (LIF3)

Откройте для себя ключевую информацию о LIF3 (LIF3), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о LIF3 (LIF3)

Lif3 - это развивающийся протокол в секторе децентрализованных финансов (DeFi), который предоставляет полный набор функций для управления цифровыми активами в нескольких блокчейнах. Охватывая различные продукты, предлагаемые Lif3, пользователи могут безопасно и надежно инвестировать во множество вариантов, которые наилучшим образом соответствуют их финансовым целям, предпочтительным стратегиям и профилю риска.

Официальный сайт:
https://lif3.com/
Whitepaper:
https://docs.lif3.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0x7138Eb0d563f3F6722500936A11DcAe99D738A2c

Токеномика и анализ цен LIF3 (LIF3)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LIF3 (LIF3), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 8,89B
$ 8,89B$ 8,89B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 17,16M
$ 17,16M$ 17,16M
Исторический максимум:
$ 0,018888
$ 0,018888$ 0,018888
Исторический минимум:
$ 0,001446420316029474
$ 0,001446420316029474$ 0,001446420316029474
Текущая цена:
$ 0,001931
$ 0,001931$ 0,001931

Токеномика LIF3 (LIF3): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LIF3 (LIF3) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LIF3, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LIF3.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LIF3, изучите текущую цену LIF3!

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История цены LIF3 (LIF3)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.