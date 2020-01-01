Токеномика Taiko (TAIKO) Откройте для себя ключевую информацию о Taiko (TAIKO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Taiko (TAIKO) Taiko - это полностью беспрепятственный и децентрализованный Ethereum-эквивалентный ZK-роллап. Это означает, что использование Taiko точно такое же, как и использование Ethereum. Taiko не только поддерживает все опкоды EVM, но и поддерживает полный клиентский API для выполнения JSON-RPC. Официальный сайт: https://taiko.xyz/ Whitepaper: https://docs.taiko.xyz/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x10dea67478c5f8c5e2d90e5e9b26dbe60c54d800 Купить TAIKO сейчас!

Токеномика и анализ цен Taiko (TAIKO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Taiko (TAIKO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 58,37M $ 58,37M $ 58,37M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 155,07M $ 155,07M $ 155,07M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 4 $ 4 $ 4 Исторический минимум: $ 0,3438804476028733 $ 0,3438804476028733 $ 0,3438804476028733 Текущая цена: $ 0,3764 $ 0,3764 $ 0,3764 Узнайте больше о цене Taiko (TAIKO)

Токеномика Taiko (TAIKO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Taiko (TAIKO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TAIKO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TAIKO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAIKO, изучите текущую цену TAIKO!

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