Токеномика Taiko (TAIKO)

Токеномика Taiko (TAIKO)

Откройте для себя ключевую информацию о Taiko (TAIKO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Taiko (TAIKO)

Taiko - это полностью беспрепятственный и децентрализованный Ethereum-эквивалентный ZK-роллап. Это означает, что использование Taiko точно такое же, как и использование Ethereum. Taiko не только поддерживает все опкоды EVM, но и поддерживает полный клиентский API для выполнения JSON-RPC.

Официальный сайт:
https://taiko.xyz/
Whitepaper:
https://docs.taiko.xyz/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x10dea67478c5f8c5e2d90e5e9b26dbe60c54d800

Токеномика и анализ цен Taiko (TAIKO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Taiko (TAIKO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 58,37M
$ 58,37M$ 58,37M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 155,07M
$ 155,07M$ 155,07M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 4
$ 4$ 4
Исторический минимум:
$ 0,3438804476028733
$ 0,3438804476028733$ 0,3438804476028733
Текущая цена:
$ 0,3764
$ 0,3764$ 0,3764

Токеномика Taiko (TAIKO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Taiko (TAIKO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TAIKO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TAIKO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAIKO, изучите текущую цену TAIKO!

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История цены Taiko (TAIKO)

Анализ истории цены TAIKO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.