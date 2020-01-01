Токеномика LayerAI (LAI) Откройте для себя ключевую информацию о LayerAI (LAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LayerAI (LAI) LayerAI — это блокчейн ZK Layer-2, который питает революцию AI. Официальный сайт: https://layerai.org/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/44fvUC89PJcFDNFFXXevaqMa5BXXCQXNGJRfTMiEQhBE Купить LAI сейчас!

Токеномика и анализ цен LayerAI (LAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LayerAI (LAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,75M $ 4,75M $ 4,75M Общее предложение: $ 9,00B $ 9,00B $ 9,00B Оборотное предложение: $ 5,50B $ 5,50B $ 5,50B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,77M $ 7,77M $ 7,77M Исторический максимум: $ 0,094676 $ 0,094676 $ 0,094676 Исторический минимум: $ 0,000552958293708625 $ 0,000552958293708625 $ 0,000552958293708625 Текущая цена: $ 0,0008631 $ 0,0008631 $ 0,0008631 Узнайте больше о цене LayerAI (LAI)

Токеномика LayerAI (LAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LayerAI (LAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LAI, изучите текущую цену LAI!

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